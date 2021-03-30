Женщина с таким именем обычно активна, открыта и в то же время вспыльчива.

Женское имя Ивана является парным к распространенному среди мужчин имени Иван. Оно наделяет свою обладательницу противоречивыми чертами характера.

Иванна: значение и происхождение имени

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые уничтожат за изменуКак уже указывалось, Иванна – это женская форма популярного мужского имени Иван. Оба этих имени происходят от древнееврейского имени Иоанн. В переводе оно означает "Бог милостив", однако часть лингвистов уверяет, что более правильная трактовка – "божественная", "дарованная Богом", "получившая милость Бога".

Уменьшительно-ласкательные и разговорные варианты имени: Иванка, Вана, Ванечка, Ива, Ивка.

Имя Иванна по церковному (в православной вере) – Иоанна.

Иванна в детстве

По своей натуре девочка по имени Иванна является энергичным, смелым и любознательным ребенком. Как только начинает ползать и ходить, берется изучать мир.

Еще в раннем детстве Иванна поражает глубиной и яркостью мышления, очаровательной ветреностью. С малых лет она является настоящей мечтательницей и фантазеркой.

Эта девочка постоянно ищет новые впечатления и сохраняет данную черту на всю жизнь. Иванка отличается непосредственностью, очень легко знакомится с людьми, поэтому в детстве у нее много друзей. Любит быть в центре внимания и обожает комплименты.

Иванна обычно хорошо учится, ведь замечательным помощником в этом является ее любознательность. К тому же часто она обладает еще и творческими задатками.

Иванна: характер и судьба

Повзрослев, Иванна остается такой же активной, смелой и любопытной, но все более заметны и другие ее качества.

Читайте такжеНазван несексуальный знак ЗодиакаДевушка с именем Иванна – открытый и добрый человек, но характер у нее довольно специфический. Бывает, что порой она очень упряма, вспыльчива и задириста.

Основной чертой характера Иванны можно назвать целеустремленность – любой ценой обязательно достигнет цели. При этом она редко просит помощи у окружающих, хоть сама помогает с удовольствием. Это умная и рациональная женщина, которая тщательно взвешивает свои решения.

С раннего возраста Иванна уделяет много внимания своей внешности, обладает превосходным вкусом. Даже простые вещи на ней смотрятся по-особенному элегантно.

Иванна в любви и браке

Умная и целеустремленная Иванна выдвигает высокие требования к избраннику, поэтому ее мужем сможет стать только умный, успешный, уверенный в себе человек. Именно потому замуж эта женщина выходит либо очень рано, либо же очень поздно.

Иванна привлекает внимание мужчин и многих способна ослепить своим обаянием. Она всегда продолжает верить в любовь, даже если ее предают. Эта женщина не теряет оптимизма и готова снова попробовать судьбу.

Женщина с таким именем не прочь пожертвовать карьерой ради того, чтобы заняться обустройством дома и заботой о близких. В семейной жизни демонстрирует терпеливость, покладистость, умеет держать свои эмоции под контролем.

Совместимость Иванны с мужскими именами

Лучше всего Иванне подойдут мужчины по имени Павел, Арсений, Артемий, Николай, Вениамин, Алексей, Никита и Ефим.

Хорошие крепкие союзы будут с Андреем, Петром, Семеном, Владимиром, Сергеем. В таких отношения, как утверждают астрологи, неизбежна борьба за лидерство, но при разумном подходе обоих союз могут быть длительным.

Именины Иванны

Свой день ангела Иванна празднует 4 февраля, 3 мая, 24 мая, 30 мая, 10 июля, 9 ноября, 12 декабря.

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Автор: Алина Вишневская