Алексей - надежный человек с большими амбициями, которого сложно заставить делать то, что он не хочет

Алексей - распространенное имя, которое часто выбирают родители для своих сыновей. Милозвучное, оно сулит мальчикам большое будущее.

Имя пришло к нам из Древней Греции и очень полюбилось украинцам. На Руси это имя было одним из самых распространенных среди мужчин и всё ещё остается популярным в Украине.

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Значение и происхождение имени Алексей

Имя Алексей образовано от древнегреческих слов "алексо" или "алексиос", что переводится как "отражать", "предотвращать", "защищать". Соответственно, значение имени Алексей - "защитник".

Формы имени Алексей

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Алексейка, Алёха, Лёха, Алёша, Лёша, Али, Алик, Лёля, Аля, Алюня, Люня, Лексейка, Лекса, Лекся, Лёкса, Лёкся, Алёня, Лёня, Алёка, Алека, Лёка, Лека.

Формы имени в других языках: Алексиус, Алексис, Алехо, Алессио, Алексиос, Алекси, Алексас.

Женские парные имена: Алексина, Алексис, Алексия.

Алексей в детстве

Маленький Леша - подвижный и активный мальчик, любит развлечения и активные игры. Он растет покладистым и послушным ребенком, родителям обычно с ним легко. Это очень миролюбивый мальчик, он не любит драки и конфликты. Из-за неумения постоять за себя он может стать жертвой задир в школе.

В учебе обычно является хорошистом, но больших талантов до подросткового возраста не проявляет. У Алеши хорошая память и очень развитая внимательность. Он имеет аналитический ум и сильнее склонен к математике. В подростковом возрасте у него развивается тяга к признанию и известности. Способы добиться признания зависят от родительского воспитания. Для Алеши очень важен отцовский пример. Во взрослом возрасте он будет подражать своему папе.

Алексей - характер и судьба

Повзрослев, Алексей сохраняет свойственные ему активность и миролюбивость. Он становится решительным и очень упрямым. Алексей честолюбивый и амбициозный. Он стремиться добиться больших высот в интересных ему делах, однако во всем остальном инициативу не проявляет. Алексея очень трудно заставить делать то, что ему не нужно.

Алексей - хороший друг и надежный товарищ. Он любит организовывать активный отдых и совместные поездки с друзьями. В дружбе показывает себя как открытый и общительный человек, однако с посторонними людьми он скрытный и не любит рассказывать о личном. Он имеет сильные лидерские качества, любит быть организатором и руководителем.

Алексей в любви и браке

Алексей проявляет инициативу и делает первый шаг только если женщина ему очень интересна. Его нельзя назвать влюбчивым человеком. Он больше увлечен дружбой и семьей, чем отношениями.

Читайте также2021 год Белого Металлического Быка: как расположить к себе животноеОднако если он все же встретит интересную девушку, то её не упустит. Ему не свойственны романтичность и страстность. Девушек Алексей привлекает как интересный собеседник и разносторонняя личность. В своей избраннице мужчина ценит эрудированность, опрятность, преданность, чувство юмора.

Алексей редко выступает против брака, но высоко ценит свободу. Он не допустит чтобы им манипулировали или ограничивали. Как отец он понимающий и дипломатичный, но достаточно консервативный и плохо принимает бунтарские наклонности.

Любовная совместимость Алексея

Алексей имеет высокую совместимость в любви с женщинами с именами Анастасия, Анна, Ангелина, Светлана, Любовь, Надежда, Галина, Виктория, Лариса, Диана.

Крепкий брак и взаимопонимание у Алексея получится с Марией, Верой, Варварой, Любовью, Анжелой, Альбиной.

Низкая совместимость у Алексея с Александрой, Тамарой, Алиной, Елизаветой, Юлией, Оксаной, Таисией, Еленой.

Именины Алексея

Алексей празднует именины 17 февраля, 25 февраля, 28 февраля, 8 марта, 22 марта, 28 марта, 30 марта, 5 апреля, 4 мая, 7 мая, 2 июня, 5 июня, 22 июня, 23 июня, 6 июля, 17 июля, 4 августа, 20 августа, 22 августа, 25 августа, 26 августа, 27 августа, 30 августа, 4 сентября, 12 сентября, 16 сентября, 22 сентября, 25 сентября, 1 октября, 2 октября, 4 октября, 11 октября, 13 октября, 18 октября, 29 октября, 3 ноября, 6 ноября, 11 ноября, 13 ноября, 20 ноября, 22 ноября, 23 ноября, 27 ноября, 3 декабря, 5 декабря, 6 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 17 декабря, 23 декабря.

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Автор: Екатерина Пулатова