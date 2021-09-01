Мужчина с таким именем обычно непредсказуем, целеустремлен и уверенный.

Мужское имя Андрей является довольно популярным и распространенным на территории славянских стран. Сейчас многие родители выбирают для своего ребенка именно это имя.

Андрей: значение и происхождение имени

История происхождения имени Андрей уходит своими корнями в Древнюю Грецию. По одной из версий оно образовано от слова "андрос", что в переводе звучит как "человек", "мужчина". По другой же версии – происходит от слова "андрейос", которое означает "мужественный".

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У христиан наиболее почитаемый святой с именем Андрей - апостол Андрей Первозванный, первый из учеников Иисуса Христа.

Андрей в детстве

С самого детства Андрей проявляет свой непоседливый характер, который со временем меняется, но не существенно. Этот мальчик подвижен, любит активные игры. Однако, если в Андрее проснулся интерес к чему-то, то его усидчивости можно позавидовать.

Он хорошо понимает свои желания, поэтому нередки проявления упрямства, когда не обращают внимания на его планы или занятия. Повелительный тон и уговоры на него не действуют, требуется логическая аргументация.

Порой этот мальчик может быть добрым, послушным, помогать родителям, а в другой раз – неуправляемым, эгоистичным, непредсказуемым. Противоречивость характера проявляется главным образом через непослушание.

Взрослея, Андрей учится контролировать поведение, становится более уравновешенным. В нем сильно развивается чувство ответственности, что становится одним из определяющих качеств его характера. Учится он хорошо, однако нуждается в постоянном внимании и контроле.

Андрей: характер и судьба

Характер Андрея импульсивен и непредсказуем. Сложно предугадать, что он предпримет в следующий миг. Его внутренний мир очень сложен, хотя по его поведению этого не скажешь. Он шутник и балагур, оптимист и весельчак, способный заразить своей энергией всех окружающих.

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Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает ему в жизни. Можно подумать, что все ему дается очень легко, но на самом деле, этот мужчина прилагает очень много усилий, чтобы добиться результата.

Он умный, способный, талантливый от природы. Андрей легко постигает неведомое ему раньше и способен прилично справиться с любой работой, которую ему поручат. Он может быть вполне успешен в собственном бизнесе.

Андрей – это независимый, свободолюбивый, смелый, целеустремленный, уверенный в своих силах, спокойный по характеру человек. Все это позволяет не менять намеченного им пути, последовательно воплощать свои планы.

Андрей в любви и браке

Для Андрея очень важно женское внимание, при этом он стремится к тому, чтобы ее было как можно больше. В отношении к женщине может быть ласков и вежлив, но в этом больше желания понравиться и хорошо выглядеть, чем настоящего отношения.

Этому мужчине придется бесконечно блуждать между пассиями в поисках той единственной, что сможет соответствовать критериям его идеала.

Если же Андрей найдет женщину, которая подходит под установленную им планку, то отдается чувству полностью, самозабвенно и безоглядно, что может стать приятной неожиданностью для нее, введенной в заблуждение наружной закрытостью и отчужденностью.

Совместимость Андрея с другими именами

Читайте такжеЗначение имени Святослав: характер, судьба, совместимость с другими именамиЛучшая совместимость у Андрея в плане отношений и любви наблюдается с такими женскими именами, как Анжела, Антонина, Вероника, Галина, Дина, Елена, Ия, Клара, Лариса, Лина, Луиза, Людмила, Нинель, Нонна, Раиса, Регина, Рената, Таисия, Томила, Ульяна, Эльза.

С такими, как Анжела, Ванда, Вероника, Зинаида, Изабелла, Ирма, Лада, Лидия, Люция, Нина, Нонна, Раиса, Регина, Татьяна, Ульяна, есть огромные шансы на построение счастливой, по-настоящему крепкого и долговечного брака.

А вот с Агатой, Адой, Анастасией, Анной, Варварой, Верой, Дианой, Зоей, Лоллой, Марианной, Марией, Миррой, Полиной, Розой, Стеллой, Эммой, союз лучше не создавать, ибо, как утверждают астрологи, ничего хорошего из него не выйдет.

Именины Андрея

Свой день ангела Андрей празднует 27 января, 28 апреля, 31 мая, 3 июня, 11 июня, 25 июня, 26 июня, 3 июля, 13 июля, 17 июля, 22 июля, 17 августа, 1 сентября, 19 сентября, 20 сентября, 23 сентября, 4 октября, 6 октября, 15 октября, 23 октября, 30 октября, 9 ноября, 10 декабря, 11 декабря, 13 декабря, 15 декабря.

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Автор: Иван Бойко