Владельцам данного имени присущи такие черты характера, как прямолинейность, рациональность, общительность.

До недавнего времени имя Артем было довольно редким. Но сейчас оно набирает все большую и большую популярность, растет и интерес к истории имени.

Артем: значение и происхождение имени

Мужское имя Артем по происхождению древнегреческое. Происходит от греческого имени Артемий, появившегося из имени богини Артемиды.

Читайте такжеЗначение имени Святослав: характер, судьба, совместимость с другими именамиИмя имеет две трактовки. Первое толкование напрямую связывает его с именем богини жизни и плодородия в Древней Греции – Артемиды. В то время считалось, что так детей называли в честь богини всего живого на Земле, отсюда и значение "посвященный Артемиде". Детей, названных "божественными" именами, по жизни ждал успех и защита высших сил от всякой нечисти, благосклонность бога или богини, чьим именем был назван он.

В то же время сторонники другого толкования определяют значение имени как "невредимый, сильный, с крепким здоровьем человек, безупречного здоровья". Считалось, что обладателю данного имени обеспечены долголетие, бодрость духа и крепкое здоровье.

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Артемка, Артемчик, Артюша, Артюха, Артюня, Тема.

Артем в детстве

В раннем возрасте Артем спокойный, подвижный, не капризный мальчик – иными словами, это сплошной повод для родительской радости.

Это очень общительный и доброжелательный ребенок. Он пользуется авторитетом у сверстников, хотя не стремится в лидеры и не навязывает другим свое мнение. Чаще всего Артем дружит со старшими ребятами, с которыми, как и со сверстниками, самостоятельный и независимый.

В школе Артем проявляет себя как прилежный ученик, добросовестно выполняющий домашние задания. Этот мальчик старается избегать конфликтов, а также не любит, когда им управляют и чрезмерно опекают.

Артем быстро понимает суть дела, осознает проблему и сразу же находит несколько вариантов ее решения. Это позволяет ему с детства научиться отвечать за свои поступки, нарабатывает собственный ценный опыт, который он потом использует во взрослой жизни.

Артем: характер и судьба

Артем вырастает уверенным в себе, самодостаточным мужчиной. Он твердо стоит на земле, зная, что делать, чтобы будущее стало таким, как ему хочется.

Читайте такжеЗначение имени Алина: характер, судьба, совместимость с другими именамиЧерты характера, присущие обладателям данного имени - прямолинейность, рациональность, щедрость, разборчивость, общительность. Обычно это спокойные, рассудительные и уравновешенные люди, достаточно коммуникабельные мужчины, стремящиеся к постоянному самосовершенствованию.

Благодаря благоразумию он считается негласным лидером и авторитетом как в отношениях, так и на работе. Это помогает ему строить свою карьеру, постепенно достигая новых и новых вершин.

Артем старается всегда идти своей дорогой, имеет свое мнение и готов его отстаивать. Многое в жизни Артема зависит от его окружения. Он успешно проявляет себя там, где мало лирики, но нужен анализ и логический склад ума.

Артем в любви и браке

Названные этим именем мужчины в своем большинстве любвеобильны и непостоянны в плане отношений и часто до самой зрелости перебирают женщин.

В сознательном возрасте Артем создает в своем воображении определенный идеал будущей спутницы, который по жизни пытается найти. Вообще, мало какая женщина может соответствовать его критериям. Поэтому, вероятнее всего, женится Артем уже в поздней зрелости.

Однако, найдя ту единственную, которая будет соответствовать критериям, он изменится. Он станет ответственным мужчиной, заботливым, мягким, нежным, внимательным. В то же время даже в собственной семье Артем будет пытаться сохранить свою независимость, он никогда не станет подчиняться женщине и идти у нее на поводу.

Совместимость Артема с женскими именами

Читайте такжеЗначение имени Денис: характер, судьба, совместимость с другими именамиНаилучшая совместимость у имени Артем наблюдается с такими женскими названиями как Вероника, Виктория, Екатерина, Ирина, Кира, Магдалена, Регина, Ульяна, Элеонора, Яна. Правда, по-настоящему счастливого и крепкого брака с такими не получится.

А вот с такими как Анна, Сусанна, Татьяна, Фаина, Полина, Нелли, Вера, Лада, Евдокия, есть огромные шансы построить брак на много-много лет.

Ну а с Алисой, Анастасией, Антониной, Миррой, Серафимой, Диной, Еленой, Инной, Ларисой, Линой, Людмилой, Светланой, по утверждению астрологов, Артему лучше не связываться, потому что ничего хорошего из таких отношений не выйдет.

Именины Артема

Свой день ангела Артем празднует 17 января, 26 февраля, 6 апреля, 12 мая, 6 июля, 2 ноября, 12 ноября, 13 ноября.

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Автор: УНИАН