Обладательница имени Екатерина имеет ранимый характер, но умеет быть решительной и напористой.

Имя Екатерина имеет очень древнее происхождение и сильную энергетику. Разные формы этого имени встречаются во всех странах мира. В Украине оно также не теряет популярности и ежегодно входит в пятерку самых распространенных женских имен.

Екатерина: значение, происхождения имени, формы имени

Имя Екатерина с греческого переводится как "чистая" и "непорочная". Это очень старое имя, известное ещё с древнейших времен. Древнегреческое имя имеет свои аналоги почти во всех странах - Каталина (в испаноязычных странах), Кэтрин, Катрина, Кейтилин, Кейт, Каталин, Кетеван (Грузия). Это женское имя популярно во всём мире.

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Катя, Катюха, Катюша, Катенька, Катюшка, Катёна, Катюня, Катюра, Катюся, Катюля, Катяха, Катяша, Катруся, Катря, Рина, Екатеринка, Катеринка, Кейт, Кэт, Кэти.

Именины Екатерины

Екатерина отмечает именины 5 февраля, 17 февраля, 20 марта, 17 декабря. Самые крупные именины отмечают 7 декабря.

Екатерина в детстве

Катя в детстве - это очень активный и любознательный ребенок. У неё бурная фантазия, она любит выдумывать и приукрашивать. Девочки с именем Катя очень легко обучаются. Они учатся ходить и говорят первые слова раньше сверстников, рано начинают читать, считать и учить таблицу умножения. В садике и младшей школе Катя имеет много друзей, любит активные игры. В средней школе маленькая Екатерина открывает в себе тягу к творчеству. Кати часто становятся способными художницами, певицами, писательницами, музыкантами. Чтобы раскрыть её потенциал, можно отдать её в творческий кружок.

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Характер Кати нежный и ранимый. Обидные слова её очень задевают. Девочки с этим именем тяжело переживают школьные конфликты. Вырастая, Екатерина имеет мало друзей и медленно открывается людям, но своих друзей она очень ценит и может за них заступиться.

В семье Катя бывает капризной и жадной. Она не очень любит делиться вещами и игрушками с младшими братьями и сестрами. Эта девочка незлобная и не ленивая. Она усердно выполняет домашние обязанности, всегда признает свою вину. Катя сохраняет любовь и преданность к своим родителям на всю жизнь. Она не простит неуважительного отношения к родным.

Характер и судьба Екатерины

Катя - типичный меланхолик по характеру. Она очень чувственная натура. Глубоко переживает все эмоции. Конфликты и трудности вызывают у Екатерины тревогу и даже панику. Катя болезненно воспринимает критику. Она умеет искренне сочувствовать и сопереживать, поддерживать близких, проблемы друзей и родных воспринимает как свои. В работе отличается трудолюбием и старательностью. В творческой профессии достигает больших высот.

"Зимняя" Екатерина - уверенная в себе, решительная, трудолюбивая, всегда идет к своей цели, уважает упорных людей.

"Весенняя" Екатерина более романтичная и творческая, любит комплименты, она не уверена в себе и легко бросает начатое, для неё очень важная семья и дети.

"Летняя" Екатерина больше сосредотачивается на карьере и дружбе. Замуж выходит поздно. Имеет много увлечений, склонна к спорту.

"Осенняя" Екатерина более дружелюбная и общительная, имеет много друзей, любит путешествовать, ей не нравится рутина.

Екатерина очень преданна своему избраннику. Часто заводит пару на всю жизнь. От любимого мужчины ждёт надежности, защиты, преданности. Уступает главенство в семье мужу и является его опорой. Катя - любящая мать и верная жена.

Совместимость имени Екатерина

Наиболее высокая совместимость имени Екатерины с обладателями имён Дмитрий, Ярослав, Борис, Иван, Алексей, Геннадий, Даниил, Александр.

Низкая вероятность построить крепкие романтические отношения с Сергеем, Денисом, Леонидом, Романом, Тарасом. Удачные отношения, но сложный брак будет у Екатерины с Ильей, Владимиром, Кириллом, Артемом.

Автор: Екатерина Пулатова