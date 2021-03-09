Это имя принадлежит слегка стеснительному и активному мужчине.

Имена Даниил или Данила сейчас не очень популярны у молодых родителей. Однако это красивое и мужественное имя наделяет своего владельца оптимизмом и силой духа.

Происхождение имени Даниил

Имя Даниил и родственные ему имена Данила, Данил произошли от древнееврейского имени Даниэль, что означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья".

Формы имени Даниил

Это имя имеет множество кратких и уменьшительно-ласкательных форм: Данил, Данила, Данилка, Данька, Данилка, Даниша, Даня, Дана, Дануся, Дуся, Данильчик, Данилушка, Данечка.

Также имя имеет женский аналог - Даниэла. Аналоги имени в других языках - Дэнни, Дэниел, Дэниель, Дэн.

Даниил в детстве

Маленький Даня - ласковый и спокойный ребенок. Часто родители не имеют проблем с его воспитанием. Он легко общается с другими детьми и охотно слушается родителей. В общении с Даней важна честность - он очень обижается, когда ему врут. Сам мальчик также отличается большой честностью в общении.

В подростковом возрасте Даниил склонен к сильным переживаниям и любовным страданиям, желанием услышать похвалу. Учеба в целом дается ему легко. Он часто становится старостой класса и заступается за слабых. Слабой стороной Даниила является физкультура - приучить его к спорту нелегко. Вкупе с любовью к вкусной еде это может привести к появлению лишнего веса.

Характер и судьба Даниила

Даниил по своему характеру - оптимист и лидер. Он склонен видеть лучшее в людях и сложившейся ситуации. Даже в самых безнадежных случаях Даниил найдет положительные стороны. Этот мужчина всегда принимает взвешенные решения. Он не любит спешку и давление. Для Даниила очень важно, чтобы к нему прислушивались и уважали его мнение.

В большинстве ситуаций Даниил сохраняет спокойствие. Его тяжело вывести из себя. Он имеет аналитический склад ума и часто выбирает профессии, связанные с техникой и наукой. Однако по карьерной лестнице он далеко не продвигается. Даниилу не хватает напористости и умения стоять на своем.

Даниил - хороший друг и семьянин. Он дорожит своими друзьями и семьей, но ему не хватает жизненной мудрости, чтобы помочь советом в трудную минуту. С Даниилом всегда весело и радостно, но утешать людей в беде у него не получается.

Даниил в любви и семье

Даниил может показаться застенчивым и нерешительным мужчиной при первом знакомстве. На самом деле он тщательно присматривается к своей избраннице, поскольку этот мужчина очень требовательный к женщинам. Его половинка должна быть эрудированной, веселой, стильной и с хорошим чувством юмора.

Даниил умеет красиво ухаживать за девушкой, но он не станет тратить много времени и сил, если женщина ему не интересна. Ему нужно время, чтобы раскрепоститься в разговоре. Даниил очень болезненно переживает неразделенную любовь и расставания, но своей жене он очень предан.

Совместимость имени Даниил

Высокую совместимость в любви Даниил имеет с такими именами: Зоя, Анастасия, Нина, Мария, Варвара, Татьяна, Лидия, Тамара, Полина, Ольга.

Низкая совместимость в браке и отношений у Даниила с Елизаветой, Ангелиной, Ириной, Ксенией, Вероникой, Яной.

Именины Даниила

Даниил отмечает свои именины 2 января, 12 января, 1 марта, 6 марта, 17 марта, 31 марта, 20 апреля, 4 июня, 5 июня, 26 июня, 23 июля, 12 сентября, 25 сентября, 4 октября, 25 ноября, 9 декабря, 11 декабря, 12 декабря, 24 декабря, 30 декабря.

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Автор: Екатерина Пулатова