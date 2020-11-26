Имя Мария принадлежит скромной, доброжелательной и закрытой девушке.

Красивое женское имя Мария встречается во всех странах мира и имеет очень древнюю историю. Это одно из самых популярных в мире женских имен, ведь именно так зовут мать Иисуса.

Происхождение имени Мария

Это имя произошло с древнееврейского языка и имеет несколько вариантов перевода: "отвергнутая", "горькая", "печальная", "госпожа".

Формы имени Мария

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Маша, Машаня, Мэри, Машуня, Маричка, Маня, Мура, Марийка, Мариша, Марика, Мара, Маруся, Муся, Мася, Маняша, Мия, Рия.

Варианты имени в других языках: Мириам, Мэри, Мэрайя, Марья, Мари, Мариам, Мойра, Мора, Майр, Марьям, Мери, Мириам, Мариами, Мирьям, Мерьям, Марион, Мариэль, Мариола, Майкен, Мэрилин, Мерилин, Ламара.

Мария в детстве

Маленькая Маша - это добрая, ласковая, порядочная девочка. Она довольно слабая и плаксивая, не умеет отвечать обидчикам и стоять за себя. Девочка имеет слабое здоровье, часто сталкивается с расстройствами питания. Наивность и доброта девочки делаю ее легкой целью для задир, однако также делают её хорошей подругой.

Читайте также2021 год Белого Металлического Быка: как удачно встретить Новый год и привлечь животноеРодителей Маша любит и уважает, очень дорожит их уважением. Маленькая Маша сильно сближается со своими родственницами женского пола: бабушкой, сестрой и особенно с мамой. Материнское воспитание во многом определяет характер взрослой Марии.

В школе Маша учится хорошо, но редко становится отличницей. Неуверенность в себе и боязнь чужого мнения мешают ей выбиться в лидеры. Одноклассники сохраняют нейтральные отношения с Машей. Она чаще находит друзей вне школы, в разных кружках и секциях. С раннего детства девочка показывает сильные склонности к творчеству и искусству. Если родители заметят её таланты и позволят девочке их развивать - она станет выдающейся артисткой.

Характер и судьба Марии

Во взрослом возрасте Мария становится более общительной и уверенной в себе, однако остается доброй и скромной. Мария является интровертом и имеет мало друзей, однако все они настоящие. Она умеет по-настоящему поддержать и утешить человека, однако от проблем в собственной жизни предпочитает убегать.

Читайте такжеНазваны четыре главных везунчика декабря по знаку ЗодиакаНосительница этого имени - элегантная, опрятная, красивая девушка. Она очень следит за своим внешним видом и фигурой. В доме большинство девушек с именем Мария сохраняют порядок и чистоту. Любят заводить домашних питомцев и комнатные растения, мастерить украшения своими руками.

Мария выбирает творческую профессию, работу с детьми или с животными, карьеру в спорте. Она часто занимается волонтерской деятельностью или активизмом, помогает обездоленным. В работе она настоящий трудоголик. Она полностью посвящает себя своей профессии, однако из-за закрытости редко сближается с коллегами.

"Зимняя" Мария холодная и отстраненная. Часто подавляет свои эмоции и не раскрывается даже самым близким людям. "Весенняя" Маша любит активный отдых и путешествия, любит делать подарки и радовать других. Рожденная летом Мария имеет плохое здоровье, но полна жизненных сил. Она переживает неудачи и лишения гораздо легче остальных тезок. Обладательница имени, рожденная осенью, имеет большое сердце и очень сопереживает другим, но очень злопамятная.

Мария в любви и браке

Мария - очень влюбчивая и романтическая девушка, которая ищет заботливого и искреннего мужчину. Красивые жесты и букеты цветов могут вскружить голову девушке, из-за чего она может вступить в несчастливые отношения. В юном возрасте Мария может завязать отношения с грубым молодым человеком, который будет её ограничивать и контролировать.

Несмотря на свою влюбчивость, Мария редко заводит отношения и не спешит замуж. Спокойствие, свобода и личное пространство ей очень важны. Если отношения будут мешать её душевному спокойствию и карьерным достижениям, скорее всего она от них избавится.

В браке Мария преданная жена и хорошая хозяйка. Семейная жизнь с ней тихая и без скандалов. Мария просто обожает своих детей, а порой даже слишком сильно их опекает. Она хорошо ладит с родственниками мужа и ухаживает за ними, как за собственными родителями.

Совместимость имени Мария с мужскими именами

У Марии высокая любовная совместимость с такими мужскими именами: Иван, Александр, Григорий, Евгений, Анатолий, Валентин, Сергей, Владислав, Виктор, Йосиф.

Крепкий брак и счастливую семью Мария может создать с Яном, Ильей, Тарасом, Денисом, Юрием, Алексеем.

Низкая совместимость в любви и браке у Марии с мужчинами по имени Эдуард, Филипп, Борис, Кирилл, Вячеслав.

Именины Марии

Это женское имя часто встречается в православном календаре. Мария отмечает свои именины 41 раз в году.

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Автор: Екатерина Пулатова