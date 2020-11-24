Женщине с этим именем обычно присущи такие качества, как целеустремленность, добродетель, оптимизм.

Женское имя Оксана сегодня встречается довольно часто. Оно имеет хорошее звучание и отличное значение, что сулит носительнице много хорошего.

Оксана: значение и происхождение имени

Имя Оксана имеет греческое происхождение, но версий его толкования немало.

Читайте такжеЗначение имени Святослав: характер, судьба, совместимость с другими именамиВ частности, имя Оксана часто связывают с именем Ксения. Есть версия, по которой имя происходит от Ксениа ("гостеприимство"), а оно стало сокращенным вариантом от Поликсения и, соответственно, означает – "гостеприимная". Иногда также за основу данного имени берут греческое слово "ксенос" - "чужой", "странник", "чужеродная". Также это имя часто трактуют как "гостья".

Между тем, есть мнение, что Оксана и Ксения – это разные имена. Так, Черному морю греки когда-то дали два названия Аксейнос (негостеприимное) и Юксейнос (гостеприимное). Поэтому, "о" в начале имени Оксана – это видоизмененный префикс в греческом названии Черного моря. И вполне возможно, что от этого же названия происходит имя Ксения.

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Оксанка, Ксана, Сана, Ксюня, Сюня, Ксюта, Ксюша.

Оксана в детстве

В детстве она производит впечатление угрюмого и замкнутого ребенка. Она избегает шумных игр с другими детьми. Оксана спокойно пропустит громкую коллективную игру, а вместо этого выберет настольную игру или заинтересуется куклами. Замкнутость и сдержанное поведение несколько ограничивают круг ребятишек, с которыми эта девочка активно общается.

Это добрая, справедливая, порядочная, послушная и очень внимательная девочка, которая всячески радует своих родителей, как поведением, так и собственными достижениями.

В то же время Оксане могут быть присущи такие черты, как капризность, обидчивость, неумение находить точку соприкосновения с собеседником, замкнутость и скрытность, рассудительность и корыстность.

Оксане свойственны упорство и усердие, иногда чрезмерное. Эти качества дают ей возможность успевать в школе по всем предметам, хоть это дается ей нелегко.

Оксана: характер и судьба

Становясь взрослой, Оксана занимает активную жизненную позицию, ее целеустремленность и способность достигать задуманного просто поражают. Эта женщина хорошо контролирует свои эмоции, однако внутри чувствительная и обидчивая.

Читайте такжеЗначение имени Алина: характер, судьба, совместимость с другими именамиОксана обычно отлично действует в экстремальных ситуациях, способна достаточно быстро адаптироваться к любым изменениям. В то же время она любит манипулировать людьми и играть на их чувствах.

Целеустремленность, трудолюбие, настойчивость, умение отстаивать собственную точку зрения, справедливость и добродетель, добродушие и веселый нрав, оптимизм и готовность к действиям – такими качествами можно охарактеризовать девушку, носящую имя Оксана.

Эта женщина хоть и общительная, однако надежно хранит секреты. Оксана гордится своими умственными способностями и ответственно относится к любому делу, за которое берется.

Оксана в любви и браке

Эта женщина привлекает мужчин своим сильным и одновременно веселым характером. Оксана любит и умеет общаться с представителями сильного пола. Она довольно влюбчива, да и сама может с легкостью увлечь собой мужчину.

Оксана очень долго ищет себе спутника жизни, предъявляя к своему избраннику достаточно высокие требования. Он должен быть не только надежным, но внимательным, ответственным и решительным.

Замуж она обычно выходит поздно. Зато с мужем живет в мире и согласии, хотя и пытается переделать его под себя, что, конечно, не всегда возможно. Уже значительно позже девушка понимает тщетность своих попыток и оставляет все, как есть.

Оксана обожает своих деток, ради них она готова меняться, проявлять безграничное терпение в отношениях с ними. Детишкам она уделяет максимум внимания.

Совместимость Оксаны с мужскими именами

Читайте такжеЗначение имени Назар: характер, судьба, совместимость с другими именамиЛучшая связь в плане чувств и отношений у Оксаны порождается в союзе с Арсением, Вадимом, Данилой, Изяславом, Марком, Натаном, Тимофеем, Трофимом, Эриком.

Прочный, надежный, долговечный и счастливый брак удастся построить с Алексеем, Давидом, Ильей, Максимом, Никитой, Павлом, Робертом, Сергеем, Елисеем, Григорием.

С мужчинами по имени Виталий, Владимир, Герман, Денис, Кирилл, Константин, Марк, Руслан, Федор, Вячеслав, Демьян, Севастьян, Юрий астрологи категорически не рекомендуют связываться.

Именины Оксаны

Свой день ангела Оксана празднует 31 января, 6 февраля, 26 августа, 15 сентября.

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Автор: УНИАН