Обычно женщине с этим именем присущи такие черты, как доброта, отзывчивость и активность.

Полина – окутанное нежностью благозвучное женское имя, которое ассоциируется с чем-то светлым и невесомым.

Полина: значение и происхождение имени

Читайте такжеЗначение имени Дарья: характер, судьба, совместимость с другими именамиЕсть две теории происхождения имени Полина. По одной из них имя Полина – это сокращенная форма от греческого мужского имени Аполлинарий, что означает "солнечный". На этом основании оно трактуется как "солнечная".

Другая версия его появления –французская. Считается, что имя Полина произошло от мужского имени Поль, которое переводится с латинского языка как "маленький", "малыш". Соответствующее значение имеет и женский аналог.

Сокращенные и уменьшительно-ласкательные формы имени: Полинка, Поля, Поляша, Полюня, Полюша, Лина.

Полина в детстве

В детстве Полина – замечательная девочка, которая кажется окружающим настоящим ангелочком. Она спокойна и послушна, а ее манеры и поведение безупречны.

Полинка отзывчивый, покладистый, приветливый и умный ребенок. Она сразу привлекает внимание своей живостью характера и непосредственностью.

Эта девочка легко идет на контакт и любит общение. Полина любит все виды отдыха – легко проведет день за чтением интересной книжки или примет участие в активных играх со своими сверстниками.

Сама собой Полина любит учиться – любые предметы даются ей легко, особенно гуманитарные науки. Благодаря этому у нее нет проблем в школе.

Полина: характер и судьба

Обычно характеризуют Полину несколько ярко выраженных черт. Это доброта, бескорыстие и отзывчивость. Также она обладает превосходным вкусом, что позволяет ей всегда хорошо выглядеть всегда хорошо, даже при ограниченных средствах.

Читайте такжеНазван самый эгоистичный знак Зодиака в любвиЭта женщина быстро принимает решения и необычайно активна. Иногда может показаться, что у Полины завышены запросы, она слишком горда и неприступна. Однако в душе она боязлива и скромна.

Полина очень терпелива и не требовательна к людям. Она легко идет на контакт, очаровывает собеседника. Девушка с этим именем легко поддерживает любые разговоры, хорошо чувствует себя на каждом шагу. Благодаря своим качествам Полина является замечательным слушателем, умеет поддержать советом и искренне радоваться чужим достижениям.

Полина в любви и браке

Носящая это имя женщина очень рано становится объектом влюбленности со стороны представителей противоположного пола. И ничего удивительного в этом нет, ведь Полина привлекает мужчин своим обаянием и красотой.

Полина не стремится показывать своих чувств. Она не станет тратить свою ласку на случайные знакомства, а будет долго и нудно ждать своего идеального мужа.

Чаще всего Полина – любимая жена. Она легко прощает мужчине некоторые недостатки, не пытается переделать его на свой лад. Эта женщина становится просто идеальной женой и готова уделять супругу максимум внимания, ласки и тепла.

Совместимость Полины с мужскими именами

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые неохотно вступают в бракНаилучшее сочетание в плане любви у Полины, по утверждению астрологов, в паре с такими мужчинами, как Арсений, Борис, Вадим, Всеволод, Глеб, Гордей, Дмитрий, Николай, Иннокентий, Макар, Егор, Родион и Эрик.

Крепкий и надежный брак будет с Анатолием, Аркадием, Богданом, Валентином, Василием, Власом, Евгением, Русланом, Романом, Эльдаром и Матвеем.

Плохое влияние на судьбу будет иметь связь с Акимом, Александром, Андреем, Антоном, Гавриилом, Георгием, Игорем, Никитой, Олегом, Станиславом, Тарасом, Федором и Ярославом.

Именины Полины

Свой день ангела Полина празднует 18 января, 4 апреля, 13 октября.

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Автор: Алина Вишневская