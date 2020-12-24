Имя Маргарита и его производные встречаются во многих странах мира. Это женское имя звучит величественно и аристократично. Обладательницы этого имени имеют непростой и горячий характер.

Происхождение имени Маргарита

Имя произошло от греческого слова маргаритос, что также является одним из вариантов произношения имени богини Афродиты. Значение имени с греческого - "жемчужина" или "жемчуг".

Формы имени Маргарита

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Рита, Ритуля, Ритуня, Ритоша, Марго, Мара, Туся, Риточка, Ритушка, Ритуша, Ритуся, Маргаритка, Маргоша, Маргуша, Маруся.

Формы в других языках: Маргарэт, Мэгги, Рита, Маргарета.

Маргарита в детстве

Маргарита растет очень активной и подвижной девочкой. Она любит привлекать к себе внимание и проявляет лидерские качества с раннего детства. У Риты много друзей, в том числе среди мальчиков. Маргарита всегда имеет собственное мнение и не боится его высказывать. Даже учителя не являются для неё авторитетом.

Девочка быстро обучается новому, показывает большие успехи в учебе и спорте. Дома маленькая Рита очень упрямая и часто конфликтует с родителями. Она действует "назло" родителям, если её заставляют делать то, что ей не хочется. Однако это совсем не злобная девочка. Рита имеет повышенное чувство справедливости и всегда защищает обиженных.

Рита имеет талант к точным наукам, спорту, химии и биологии, разбирается в технике. Но изучение иностранных языков и занятия искусством, как правило, даются ей нелегко. Однако если у Маргариты есть тяга к гуманитарным наукам, она может достигнуть в них высокого профессионализма.

Характер и судьба Маргариты

Взрослая Маргарита обладает такими качествами как вспыльчивость, энергичность, амбициозность, свободолюбие, прямолинейность, самостоятельность, самокритичность. Маргарита очень не любит, когда её считают слабой или беспомощной. Ей важно доказать окружающим, что она может самостоятельно добиться своих целей. Она всегда говорит людям правду в лицо, за что на девушку иногда обижаются.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые склонны к одиночествуОбладательница этого имени обладает такими хорошими качествами, как дружелюбность, честность, надежность. У неё мало друзей, поскольку она имеет привычку держать дистанцию и соблюдать формальность в общении. Однако если человеку удастся прорваться сквозь непоколебимость Маргариты - он обретет преданную подругу.

На работе Маргарита показывает упорство и трудолюбие. Она стремится занять руководящую должность. Коллеги её уважают и немного побаиваются. Заработок денег её не волнует - ей важно расти над собой и заниматься интересными проектами.

Среди отрицательных черт характера девушки можно назвать холодность, скрытность, самоуверенность, напыщенность, недальновидность и неумение поддержать человека в сложной ситуации.

Маргарита в браке и любви

Первые серьезные отношения Маргарита заводит поздно. Её ум, красота и горячий характер очень привлекают мужчин, но прямота девушки их отталкивает. Она не умеет идти на компромиссы и уступать в отношениях, поэтому ей нужен мужчина, который будет подстраиваться под девушку. Для неё важно, чтобы мужчина был настойчивым, эрудированным, целеустремленным и решительным.

Маргарите нужно много времени, чтобы полностью расслабиться и довериться мужчине. Она долго скрывает истинные эмоции и чувства. Девушка не спешит с браком и не хочет разочароваться в мужчине. В браке она показывает себя любящей и заботливой женой, однако готовка и быт её тяготят. Детей она очень любит и часто балует.

Совместимость имени Маргарита

Обладательницы этого имени имеют высокую совместимость в любви с такими мужскими именами: Виктор, Эдуард, Геннадий, Илья, Николай, Глеб, Марк, Руслан, Андрей.

Высокая вероятность построить счастливые отношения и крепкий брак с мужчинами по имени Михаил, Павел, Сергей, Валентин, Яков, Семен, Василий.

Низкая любовная совместимость у Маргариты с Юрием, Никитой, Егором, Александром, Ярославом, Кириллом, Олегом.

Именины Маргариты

Маргарита отмечает свои именины 30 июля, 22 августа, 15 декабря.

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Автор: Екатерина Пулатова