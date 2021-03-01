Названной таким именем женщине обычно присущи чувствительность, скрытность и сообразительность.

Дарина – очень красивое, благозвучное и величественное женское имя. Красота его звучания является отражением определяющих качеств названных таким именем женщин.

Дарина: значение и происхождение имени

Читайте такжеЗначение имени Ульяна: характер, судьба, совместимость с другими именамиСуществует несколько версий о происхождении имени Дарина. Наиболее распространенным является мнение, что оно имеет старославянские корни. Образуется это имя от слова "дар" и переводится как "дарованная" или "подаренная".

По другой версии, имя Дарина имеет древнеперсидское происхождение. Оно является производным от имени Дараявауш (Дарий), где "дару" переводится как "обладающий", а "вауш" – "добрый, благой". В этом варианте имя Дарина еще трактуется как "победительница".

Имя Дарина нередко воспринимают как одну из форм имени Дарья, но на самом деле они никак не связаны.

Сокращенные и уменьшительно-ласкательные формы имени: Дарка, Даринка, Дариночка, Даринушка, Дашута.

Дарина в детстве

Дарина растет непоседливым, активным ребенком. Она вспыльчива, эмоциональна и немного капризна, часто раздражается по пустякам, обожает диктовать свои условия.

Девочка имеет позитивное отношение к миру и радуется каждому мгновению. Она любит играть с другими детками и с радостью ходит в садик. При этом Дарина не дает себя в обиду и достаточно внимательно относится к своему окружению.

В школе Даринка спокойная, приветливая с одноклассниками и учителями. Она учится неплохо. Сложности вызывают лишь предметы, требующие тщательности и усердия. Дарина также обладает замечательной памятью, что нередко выручает ее в учебе, да и по жизни в целом.

Дарина: характер и судьба

Взрослой Дарине присущи чувствительность, медлительность, скрытность и сообразительность. Она легко и быстро принимает решения, над которыми другие могут размышлять неделями.

Читайте такжеЗначение имени Илья: характер, судьба, совместимость с другими именамиДарины любят повышенное к себе внимание, очень самокритичны, но крайне тяжело переживают любую критику в свой адрес. Стать близким другом девушки непросто.

Девушка с этим именем с умением берется за дело, но не всегда доводит до конца. Ее обаяние и умение использовать людей в сочетании с благоприятным стечением обстоятельств помогут достичь успеха в жизни.

Работник из Дарьи хороший, хотя любви к работе у нее обычно нет. Задания, порученные начальством, выполняет старательно, но без энтузиазма.

Дарина в любви и браке

Внешнее обаяние, женственность Дарины, ее талант непринужденного общения не могут оставить равнодушными представителей сильного пола.

К мужчинам девушка требовательна и капризна. Дарина может очень долго выбирать мужчину, тщательно рассматривая те или иные его черты.

Наряду с такой капризной, недоверчивой и ревнивой женщиной сможет ужиться только очень терпеливый, заботливый и искренне любящий мужчина. Дарина при этом тоже постепенно меняется, становясь более уравновешенной и мягкой.

В браке Дарина образцовая жена. В семье занимает активную и ведущую роль, а к воспитанию своих детей относится очень ответственно.

Совместимость Дарины с мужскими именами

Читайте такжеЗначение имени Евгения: характер, судьба, совместимость с другими именамиЛучшая совместимость у женщины по имени Дарина с Глебом, Василием, Всеволодом, Алексеем, Семеном, Сергеем, Тимуром и Юрием. Здесь есть высоченные шансы на построение реальной крепкой и счастливой семьи.

С Антоном, Олегом, Максимом, Романом, Александром и Виктором могут быть построены крепкие отношения. В такой паре обязательно будет взаимная любовь и понимание, но ждать от этой связи долговечности не стоит.

Между тем с мужчинами по имени Валерий, Денис, Марк, Павел, Роберт отношения лучше не строить. По утверждению астрологов, ничего хорошего из этого все равно не выйдет, а расставание в итоге может быть еще и очень болезненным.

Именины Дарина

Свой день ангела Дарина празднует 14 марта, 1 апреля, 4 апреля, 5 июня, 10 августа, 17 августа.

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Автор: УНИАН