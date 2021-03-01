Дарина – очень красивое, благозвучное и величественное женское имя. Красота его звучания является отражением определяющих качеств названных таким именем женщин.
Дарина: значение и происхождение имени
Читайте такжеЗначение имени Ульяна: характер, судьба, совместимость с другими именамиСуществует несколько версий о происхождении имени Дарина. Наиболее распространенным является мнение, что оно имеет старославянские корни. Образуется это имя от слова "дар" и переводится как "дарованная" или "подаренная".
По другой версии, имя Дарина имеет древнеперсидское происхождение. Оно является производным от имени Дараявауш (Дарий), где "дару" переводится как "обладающий", а "вауш" – "добрый, благой". В этом варианте имя Дарина еще трактуется как "победительница".
Имя Дарина нередко воспринимают как одну из форм имени Дарья, но на самом деле они никак не связаны.
Сокращенные и уменьшительно-ласкательные формы имени: Дарка, Даринка, Дариночка, Даринушка, Дашута.
Дарина в детстве
Дарина растет непоседливым, активным ребенком. Она вспыльчива, эмоциональна и немного капризна, часто раздражается по пустякам, обожает диктовать свои условия.
Девочка имеет позитивное отношение к миру и радуется каждому мгновению. Она любит играть с другими детками и с радостью ходит в садик. При этом Дарина не дает себя в обиду и достаточно внимательно относится к своему окружению.
В школе Даринка спокойная, приветливая с одноклассниками и учителями. Она учится неплохо. Сложности вызывают лишь предметы, требующие тщательности и усердия. Дарина также обладает замечательной памятью, что нередко выручает ее в учебе, да и по жизни в целом.
Дарина: характер и судьба
Взрослой Дарине присущи чувствительность, медлительность, скрытность и сообразительность. Она легко и быстро принимает решения, над которыми другие могут размышлять неделями.
Читайте такжеЗначение имени Илья: характер, судьба, совместимость с другими именамиДарины любят повышенное к себе внимание, очень самокритичны, но крайне тяжело переживают любую критику в свой адрес. Стать близким другом девушки непросто.
Девушка с этим именем с умением берется за дело, но не всегда доводит до конца. Ее обаяние и умение использовать людей в сочетании с благоприятным стечением обстоятельств помогут достичь успеха в жизни.
Работник из Дарьи хороший, хотя любви к работе у нее обычно нет. Задания, порученные начальством, выполняет старательно, но без энтузиазма.
Дарина в любви и браке
Внешнее обаяние, женственность Дарины, ее талант непринужденного общения не могут оставить равнодушными представителей сильного пола.
К мужчинам девушка требовательна и капризна. Дарина может очень долго выбирать мужчину, тщательно рассматривая те или иные его черты.
Наряду с такой капризной, недоверчивой и ревнивой женщиной сможет ужиться только очень терпеливый, заботливый и искренне любящий мужчина. Дарина при этом тоже постепенно меняется, становясь более уравновешенной и мягкой.
В браке Дарина образцовая жена. В семье занимает активную и ведущую роль, а к воспитанию своих детей относится очень ответственно.
Совместимость Дарины с мужскими именами
Читайте такжеЗначение имени Евгения: характер, судьба, совместимость с другими именамиЛучшая совместимость у женщины по имени Дарина с Глебом, Василием, Всеволодом, Алексеем, Семеном, Сергеем, Тимуром и Юрием. Здесь есть высоченные шансы на построение реальной крепкой и счастливой семьи.
С Антоном, Олегом, Максимом, Романом, Александром и Виктором могут быть построены крепкие отношения. В такой паре обязательно будет взаимная любовь и понимание, но ждать от этой связи долговечности не стоит.
Между тем с мужчинами по имени Валерий, Денис, Марк, Павел, Роберт отношения лучше не строить. По утверждению астрологов, ничего хорошего из этого все равно не выйдет, а расставание в итоге может быть еще и очень болезненным.
Именины Дарина
Свой день ангела Дарина празднует 14 марта, 1 апреля, 4 апреля, 5 июня, 10 августа, 17 августа.
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