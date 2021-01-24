Лунный календарь подскажет, какие дни последнего месяца зимы самые благоприятные для стрижки.

Спутник Земли оказывает сильное влияние на нашу планету и все живые организмы. Луна не только определяет судьбу человека и его самочувствие, но также определяет структуру и темп роста волос. Издавна замечено, что в одни дни лунного цикла волосы хорошо держат форму и легко поддаются стрижке, а в другие поход в парикмахерскую лучше отложить.

Как Луна влияет на волосы

Астрологи утверждают, что волосы ведут себя по-разному в разные дни лунного цикла. В период растущей Луны волосы становятся непослушными и плохо держат свою форму, поэтому не рекомендуется делать укладку или завивку. Однако они очень быстро отрастают и хорошо впитывают маски. В убывающую Луну волосы дольше сохраняют форму, но плохо растут - можно делать завивки и выпрямлять. В период полной Луны волосы очень здоровые и послушные - это лучшее время для похода в парикмахерскую.

Лунные фазы на февраль 2021

Убывающая Луна - с 1 по 10 февраля и с 28 февраля 2021 года

Новолуние - 11 февраля 2021 года

Растущая Луна - с 12 по 26 февраля 2021 года

Полнолуние - 27 февраля 2021 года

Лунный календарь стрижек на февраль

Благоприятные дни для стрижки в феврале 2021 года: 1, 2, 3, 8, 12, 13, 15, 20, 21, 24 и 28 февраля.

Неблагоприятные дни для стрижки в феврале 2021 года: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 26 и 27 февраля.

Благоприятные дни для окрашивания волос в феврале 2021 года: 8, 11, 12, 13, 22, 15, 19, 23 и 25 февраля.

Неблагоприятные дни для окрашивания волос в феврале 2021 года: 1, 6, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26 и 27. 3 февраля можно краситься лишь в каштановый цвет, 2-го - в светлые и рыжие цвета, а 7-го можно краситься только хной и басмой.

Остальные дни являются нейтральными для стрижки и окрашивания.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова