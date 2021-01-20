Каждая фаза ночного светила оказывает определенное влияние на живые организмы. Лунный календарь подскажет, когда можно рисковать, а когда лучше поберечься.

Лунный календарь – один из древнейших календарей на нашей планете. С древних времен люди используют его, ведь замечено, что Луна оказывает значительное влияние на все живое на Земле.

Фазы Луны и их влияние на человека

Лунный календарь составляется в соответствии с движением ночного светила на небе. В отличие от солнечного, в нем не 30 или 31 день, а 29,5 или 30 суток.

Читайте такжеНазваны самые щедрые знаки Зодиака: им ничего не жалкоВ течение данного периода Луна проходит четыре основные фазы: новолуние, растущая Луна (1-я четверть), полнолуние и убывающая Луна (4-я четверть). И энергетика каждой из этих фаз сказывается на физическом и эмоциональном состоянии человека. Так, в определенные месячные циклы некоторые могут испытывать недостаток сил, слабость и потребность отдыха, страдать от бессонницы и становиться более эмоциональным и чувствительным.

Лунный календарь на февраль 2021 года поможет определить фазу ночного светила, узнать лунный день и его влияние на живые организмы – благоприятное или негативное.

Лунный календарь на февраль 2021 - благоприятные дни

Благоприятными днями лунного календаря считается период, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. Такие периоды удачны для начала новых дел и принятия важных решений.

Неблагоприятные дни лунного календаря – период, когда между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0, 90 или 180 градусов. В эти фазы Луны нужно проявлять осторожность и внимательность.

Наиболее благоприятные лунные дни в феврале: лучшими датами месяца есть 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 25 и 26 февраля.

Неблагоприятные лунные дни в феврале: критическими являются 4 и 11 числа месяца, также не очень удачными будут 5 и 10 февраля.

Лунные фазы на февраль 2021

Убывающая Луна - с 1 по 10 февраля и с 28 февраля 2021 года

Новолуние - 11 февраля 2021 года

Растущая Луна - с 12 по 26 февраля 2021 года

Полнолуние - 27 февраля 2021 года

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Автор: УНИАН