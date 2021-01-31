В гороскопе вы узнаете, что вас ждет в самой горячей сфере.

Сексуальный гороскоп на февраль 2021 года подскажет вам, какие даты самые благоприятные для любви и секса.

Овен

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Звезды прогнозируют вам очень жаркую ночь 11 февраля. Именно в этот день вы сможете воплотить свои самые смелые желания.

Телец

Вы состоите из двух неких частей, которые разрывают вас - карьера и романтика. В первой половине месяца вы будете страдать от мук выбора, но уже в конце февраля вы успокоитесь и ваши любовные дела наладятся.

Близнецы

Главное правило февраля: "Меньше фантазий, больше реальности". Знакомьтесь с новыми людьми, ходите на свидания, пробуйте что-то новое. Но не стоит огорчаться, если что-то не выйдет.

Рак

Вы сочетаете в себе несколько хороших качеств - жаркий любовник, надежный друг и уверенный партнер. Все эти качества оценит ваша вторая половинка.

Лев

Вы давно хотите затащить одного человечка в свое ложе. Так вот, случайная встреча с ним гарантирует вам незабываемую страсть. Пик ваших отношений будет 18 февраля. Этот день станет для вас самым чувственным.

Дева

В целом февраль будет для вас неблагоприятным месяцем для романтических отношений. Но уже 27 числа все может измениться в лучшую сторону.

Весы

11 февраля вас ждет самый яркий день. Забудьте о всех предрассудках и отдайтесь чувствам. Секс на первом свидании в этот день принесет вам множество удовольствий. Но 18 февраля вам стоит остепениться и стать более уравновешенным.

Скорпион

Для вас этот месяц станет периодом экспериментов. Попробуйте зарегистрироваться на сайтах знакомств, пообщайтесь там с людьми. И даже секс по телефону или по видеосвязи придаст вам больше энергии.

Стрелец

Вам стоит перестать охотиться за жертвой. Попробуйте раскрыть в себе новые грани. Вы встретите человека, который покажет вам другую любовь.

Козерог

Вам стоит обратить внимание на себя, на свое здоровье, чувства, эмоции. Полюбите себя. Не стоит хвататься за первого встречного, лишь бы не быть одному. А если уж сильно приспичило, то начинайте поиски с 18 февраля.

Водолей

Вам стоит помнить, что отношения - это качели. Сегодня так, а завтра - по-другому. Уважайте себя и цените свое время.

Рыбы

Первая половина месяца пройдет тихо и спокойно, а вот уже с 18 февраля ваши любовные дела пойдут вверх.

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Автор: УНИАН