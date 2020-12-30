Гороскоп предусматривает для Дев позитивный день. Ракам стоит использовать свою энергию для активного отдыха.

Гороскоп на четверг, 31 декабря 2020 года, предусматривает для Дев позитивный день. Ракам стоит использовать свою энергию для активного отдыха.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Хорошо подготовьтесь к вызовам, которые стоят перед вами. И хотя всегда можно найти себе оправдание – звезды советуют завтра больше не лениться.

Тельцов в этот день может ожидать конфликт с человеком, с которым раньше вы имели хороший контакт. Недавно вы заметили значительные изменения в его поведении и захотите упрекнуть его за них. Помните, что свои слова назад вы забрать уже не сможете.

Близнецы

Вечером у вас накопится неиспользованная энергия. Используйте ее для активного отдыха. Творческие дела будут получаться хорошо.

Рак

Раки ожидают изменений в своей жизни, однако они не приходят сами собой. Для того чтобы чего-то достичь – нужно двигаться вперед и вести активную жизнь.

Лев

Даже если вам кажется, что ваша жизнь не идеальная, звезды покажут вам, что это не так. В вашей жизни завтра произойдет несколько положительных моментов, на которые вы раньше не обращали внимания.

Дева

Дев завтра ждет большая доза положительной энергии. Все проблемы, которые вас беспокоили, быстро пройдут.

Весы

Весам в этот день стоит отказаться от критики и посвятить свободное время исключительно себе. Дайте себе немного покоя и не размышляйте о лишнем.

Скорпион

Скорпионов могут в этот день беспокоить все обстоятельства. Все это будет следствием какого-то недоразумения. Однако уже вечером вы почувствуете прилив вдохновения. Попробуйте использовать это время с пользой.

Стрелец

Завтра Стрельцам надо сделать ставку на работу. Попробуйте все выполнить в срок и качественно. Будьте креативными и действуйте себе во благо. Вероятно, совсем скоро перед вами появятся новые возможности.

Козерог

Козерогов в этот день будет волновать вопрос денег. Не бойтесь, что вы потратите в новогоднюю ночь больше, чем ожидали. Если научитесь легко отпускать деньги, они к вам легко вернутся.

Водолей

У Водолеев в этот день могут возникнуть проблемы с принятием решений и радикальных шагов. Неуверенность может прийти в вашу жизнь с ощущением нестабильности и недостаточной поддержки от близких.

Рыбы

Не пренебрегайте в этот день отдыхом. Попробуйте поспать хотя бы 8 часов. Старайтесь думать творчески, и, вероятно, вы сможете открыть для себя новое хобби, или занятие, которое станет вашей страстью.

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Автор: УНИАН