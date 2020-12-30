Последнее полнолуние 2020 будет в среду, 30 декабря / фото ua.depositphotos.com
Последнее полнолуние 2020 будет в среду, 30 декабря, рано утром – в 5:27 по киевскому времени, однако его влияние распространится и на следующий день.
Астролог Юлия Погорельченко рассказала Главреду, чего опасаться, чем заняться и от каких дел лучше отказаться.
По словам астролога, 30-31 декабря будет повышен эмоциональный фон.
Читайте такжеГлоба назвал три знака Зодиака, которых на этой неделе накроет волной везенияПолнолуние 30 декабря 2020 года - главные угрозы:
- Мошенничество;
- Обманы;
- Иллюзии;
- Непонимание.
Полнолуние 30 декабря 2020 года – чем посоветовала заняться эксперт:
- Приводить в порядок дом и себя;
- Навещать родных;
- Общаться и делиться с родными энергией семьи и единства.
Полнолуние 30 декабря 2020 года – чем не стоит заниматься:
- Покупать подарки;
- Заниматься финансовым планированием;
- Идти на первое свидание – обеспечено разочарование;
- Давать в долг.
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