По словам эксперта, 30-31 декабря будет повышен эмоциональный фон.

Последнее полнолуние 2020 будет в среду, 30 декабря, рано утром – в 5:27 по киевскому времени, однако его влияние распространится и на следующий день.

Астролог Юлия Погорельченко рассказала Главреду, чего опасаться, чем заняться и от каких дел лучше отказаться.

По словам астролога, 30-31 декабря будет повышен эмоциональный фон.

Читайте также Глоба назвал три знака Зодиака, которых на этой неделе накроет волной везения Полнолуние 30 декабря 2020 года - главные угрозы:

Мошенничество;

Обманы;

Иллюзии;

Непонимание.

Полнолуние 30 декабря 2020 года – чем посоветовала заняться эксперт:

Приводить в порядок дом и себя;

Навещать родных;

Общаться и делиться с родными энергией семьи и единства.

Полнолуние 30 декабря 2020 года – чем не стоит заниматься:

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Автор: УНИАН