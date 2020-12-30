У Раков 2021 год складывается благополучно в финансовой сфере.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют в 2021 году.

Об этом пишет slovofraza.

Подводные камни и финансовые промахи в 2021 году совершенно не грозят Водолеям. Вы сумеете хорошо укрепить материальные тылы не только благодаря собственным усилиям, но и удаче, которая в год Быка на вашей стороне. Ради легких денег, прибыли или выигрыша вы даже готовы рисковать и не прогадаете. Но все же не заиграйтесь, ведь Фортуна бывает переменчива.

Рак

У Раков 2021 год складывается благополучно в финансовой сфере. Во многом вам просто везет. Все, что вы заслужили, получите сполна. К тому же вам вернут долги с дивидендами. У кого-то найдутся спонсоры. А кто-то получит наследство. Да и ваши прежние капиталовложения неплохо компенсируются. Но вот сложности с работой немного прикроют основной источник доходов, будьте к этому готовы.

Козерог

Козероги в 2021 году окажутся в числе любимцев Фортуны. Для обогащения вам будет полезна та работа, где вы сможете реализовать себя на все сто, выложиться и физически, и интеллектуально. Вам будет это в кайф. Так что вас можно назвать счастливым человеком, потому что ваше любимое дело совпадет с возможностью заработать. Оттачивайте профессиональное мастерство, вкладывайте максимум энергии в свой труд – и вы станете богаты во всех смыслах.

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Автор: УНИАН