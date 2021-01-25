Женщина с таким именем обладает достаточно сильным характером и хорошими волевыми качествами.

Инна - довольно известное, но не очень распространенное современное женское имя. Оно имеет интересную историю происхождения.

Инна: значение и происхождение имени

История появления имени Инна и его значения очень интересны. Существует несколько версий его происхождения. Так, по одной из них, имя Инна происходит от латинского слова inno, что означает "плавать", "течь" или "протекать". Поэтому наиболее правильное значение имени Инна – "бурный поток".

Читайте такжеЗначение имени Ульяна: характер, судьба, совместимость с другими именамиСчитается также, что имя Инна раньше было мужским. Так звали одного из трех скифов-христиан, казненных почитателями языческой веры. Имена этих мужчин (Инна, Рима, Пина) были занесены в святцы. Женским имя стало из-за ошибки во время переписывания текстов.

Еще одна версия гласит, что имя Инна происходит от имени богини Инанна. Это греческое имя богини Иштар из шумерского пантеона богов. Она была богиней плодородия, распрей и плотской любви.

Сокращенные и уменьшительно-ласкательные формы имени: Ина, Иночка, Инуся, Инуля, Инюта.

Инна в детстве

В детстве Инна – упрямая девочка со сложным характером. Она капризна и нетерпелива, склонна к прямым и неординарным поступкам.

Инна растет веселым и подвижным ребенком. Эта девочка очень любознательна и непоседлива, а ее энергия направлена на шалость. При этом она очень непредсказуема – сложно спрогнозировать, как она поведет себя в следующую минуту, что может доставлять хлопоты прежде всего родителям.

У Инны складываются исключительные взаимоотношения с братьями, дядями и дедушками. Названная этим именем девочка имеет добрый характер. Это делает ее хорошей и надежной подругой.

В школе девочка учится посредственно. Она имеет хорошие оценки, но учиться обычно не любит. Инна воспринимает учебу как неприятную необходимость. В дальнейшем это отношение нередко переносится и на работу.

Инна: характер и судьба

Повзрослев, Инна остается все такой же подвижной, непоседливой, энергичной и активной особой, которая вечно находится в поиске приключений и новых впечатлений. Она чрезвычайно возбудима и эмоциональна.

Читайте такжеЗначение имени Артем: характер, судьба, совместимость с другими именамиЭта женщина обладает достаточно сильным характером и хорошими волевыми качествами. Она умеет быть непреклонной и настойчивой. Однако это редко приходится видеть, ведь важных тем для демонстрации этих черт характера не так много.

Взрослая Инна обычно в меру коммуникабельный и общительный человек. Она сдержанна, но в то же время прямолинейна и неконфликтна, легко идет на контакт и всегда готова к новым знакомствам. Инна умеет нравиться людям и легко находит общий язык с окружающими. Она положительная и эта черта характера притягивает людей. В то же время она очень щепетильно относится к близкому кругу общения и попасть в него очень сложно.

Инна пунктуальна и настойчива в рабочих моментах. Она редко любит свою работу, хотя при этом обычно достигает значительных высот в ней.

Инна в любви и браке

Инна имеет не только эффектный и яркий внешний вид. Не удивительно, что у такой женщины много поклонников среди противоположного пола.

Приоритет эта женщина отдает мужчинам, имеющим хороший жизненный опыт. Она очень ревнива, а в любовных отношениях предпочитает занимать доминирующее положение. Она ищет мужчину надежного и готового в семье побыть ведомым.

Судьба ее брака может сложиться по-разному. Из-за ее безудержной ревности и желания доминировать над мужем все может закончиться разводом. Однако, если мужчина будет предельно честным и откровенным, то Инна вполне может стать по-настоящему хорошей женой.

Инна - замечательная мать. Она очень любит детей, поэтому к их воспитанию относится крайне ответственно и старается уделить им больше времени.

Совместимость Инны с мужскими именами

Читайте такжеНазваны самые щедрые знаки Зодиака: им ничего не жалкоЛучшая совместимость у Инны с такими мужскими именами, как Авраам, Алексей, Игнат, Ипполит, Клим, Максим, Михаил, Сергей, Тимофей, Фома, Эльдар. В союзе с такими мужчинами есть огромные шансы на построение действительно счастливого брака и семьи.

Максимальная сила чувств будет с мужчинами по имени Аркадий, Арсений, Вадим, Всеволод, Изяслав, Иннокентий, Родион, Эрик. Отношения здесь тоже будут переполненными страстью и любовью, но до брака вряд ли дойдет.

Адам, Виталий, Владимир, Денис, Иван, Ираклий, Константин, Марк, Петр, Руслан, Савва, Степан, Филипп, Юрий, Ян – с этими мужчинами, по утверждению астрологов, совсем нет никаких шансов на хорошие отношения.

Именины Инны

Свой День ангела Инна празднует именины 2 февраля, 3 июля.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН