Первым опасным периодом будет вторая половина января – первая треть февраля.

Астролог Влад Росс составил гороскоп 2021 и предупредил, что первым опасным периодом будет вторая половина января – первая треть февраля.

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В начале следующего года возможны природные катаклизмы, катастрофы, народные волнения, убийства и военные конфликты, рассказал Росс "Главреду".

Собеседник добавил, что в первые месяцы 2021-го прогнозируются взрывы и пожары.

"…государства могут понести огромные финансовые потери при ликвидации последствий каких-либо катастроф и аварий. Неизбежна тряска в экономическом секторе. Ошибки в этот период повлекут за собой тяжелые последствия…", – сказал астролог.

Ранее астролог составила гороскоп на январь для всех знаков Зодиака.

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Автор: УНИАН