В январе люди становятся более сдержанными, действия неторопливы, порой, выглядят неуклюже, энергия направлена на обеспечение собственного существования.

Январь ознаменован переходом Марса в знак Тельца (7 января – 4 марта 2021), после предыдущего более чем 6 –ти месячного движения (28 июня 2020 – 7 января 2021) по знаку Овна в статусе управления.

В Тельце Марсу не комфортно, здесь имеет статус изгнания. Образно можно сказать про этот транзит: «слон в посудной лавке». В январе люди становятся более сдержанными, действия неторопливы, порой, выглядят неуклюже, энергия направлена на обеспечение собственного существования, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеДостигают успеха во всем: астрологи назвали самые могущественные знаки ЗодиакаВ это время возрастает интерес к качественно изготовленным изделиям, многие пытаются сделать что-то своими руками, но все происходит медленно, из-за чего возникают конфликты подчиненных с работодателями. В то же, время люди требуют адекватной платы за свой труд. Это следует учитывать при приёме на работу новых работников. Также, возможны забастовки, протесты, цель которых - изменение финансово-бюджетной политики в сторону большего перераспределения доходов между различными слоями населения.

Дело, начатое в январе, будет раскручиваться медленно, скорее всего потребует дополнительного вклада средств, но можно сказать точно, что оно не окажется однодневкой, а будет в дальнейшем приносить стабильный доход. В этот период люди склонны вкладывать деньги в материальные ценности, покупать что-то крупное, делать долгосрочные инвестиции.

Овен

Времени на отдых в этот период нет. Возможны материальные убытки в сфере бизнеса, необходимость непредвиденных выплат или затрат, например на ликвидацию последствий аварии или поломки оборудования. Производственный процесс идёт неровно: либо застой, либо аврал. В это время происходит больше ошибок в работе из-за спешки, нервозной обстановки на рабочих местах, конфликтов между работниками. В этот период не следует поступать на работу, покупать недвижимость, начинать ремонт или другое важное дело. Особенно сложные период – середина января, будьте внимательны, т.к. риск травматизма и несчастного случая на производстве значительно возрастает.

Телец

В этот период совместные проекты дают позитивные результаты, материальное удовлетворение. Обстоятельства будут сопутствовать активному общению с окружающими и эффективной физической деятельности. Это время не стоит проводить в одиночестве. Не упускайте случая проявить творческие способности. Взаимоотношения с представителями противоположного пола будут успешными, а если до сих пор они шли не гладко, пришло время создать приятную атмосферу и обрести гармонию в личной жизни. В то же время, вам могут бросить вызов или умышленно спровоцировать на открытую конфронтацию, а также на ситуации, связанные с конкуренцией и риском.

Близнецы

Не стоит торопиться и делать поспешные выводы. Это время, когда необходимо координировать свои действия с другими, а также перепроверять информацию, быть последовательными и объективными. Результат приходит медленно и за счет собственных усилий и способностей. Возникнут хорошие предпосылки для углубленной, сосредоточенной работы, это время для решения вопросов, которые относятся к долгому, стратегическому планированию. В этот период вы сможете проникнуть в глубину каждого дела и видим скрытые их стороны. При общении с коллегами или руководством стоит опираться на конкретные факты, взывание к эмоциям и чувствам, принесут скорее негативную реакцию.

Рак

Благоприятный период для яркого, мощного проявления индивидуальных способностей, что может привести к творческому взлету. Ваша щедрость и жизнерадостность, дает заряд энергии окружающим и заряжает их оптимизмом. Самые сложные и болезненные вопросы решаются легко и радостно. Жизнь будоражит вас, заставляет активно проявиться, использовать волевые качества. Потребность личного участия во всех делах, стремление вырваться из навязанного круга обстоятельств, приводит к желаемому результату и достижению целей. Вы оказываетесь в центре внимания, очень многое зависит от принятых вами решений. Укрепляется энергетика, улучшается самочувствие, усиливается иммунитет.

Лев

Первая половина января - хорошее время для начала циклов творческой и деловой активности, способствующих росту популярности. Появляется возможность отстоять свою точку зрения, укрепить жизненную позицию. Активизируются взаимоотношения с детьми, с близкими родственниками. С середины месяца появляются сложности, препятствия в делах, конфликты, провокации со стороны коллег. Возможно, вы станете более обостренно воспринимать вторжения на вашу территорию, а также попытки подвергать сомнению ваши методы и оказывать на вас давление. Ваше стремление к личным достижениям в этот период будет особенно сильным. Но, вряд ли, оно будет поддерживаться коллегами и руководителями.

Дева

Краткость, факты и четкость – вот основа успеха в этот период. У вас есть все возможности, что решить самые важные вопросы. Придерживайтесь графика, установленного распорядка, иначе нарушение рабочего режима и легкие недочеты в работе, могут вызвать в этот период серьезные осложнения, поэтому проявляйте внимание к мелочам и пунктуальность. В деловых переговорах не следует выходить за рамки конкретной установленной темы, нужно как никогда соблюдать субординацию и придерживаться формальных правил. У вас появляется возможность подумать и осознать все, что связано с вопросами карьеры, профессионального развития, репутации и социальных достижений.

Весы

В этот период очень хорошо проходить разнообразные курсы для повышения квалификации.

Отслеживайте всю информацию, которая поступает к вам — она окажется важной и полезной для вас в дальнейшем, старайтесь не допускать ошибок, так как они вернуться большими проблемами. Можно решить серьёзные вопросы, касающиеся работы, профессии и карьеры. Чтобы добиться цели, необходимо настроиться на деловой лад, и, если есть возможность, показать свою компетентность и профессионализм. Общение происходит в основном по делу, это наилучшее время для обдумывания своих планов на будущее и выработки стратегии для достижения своих жизненных целей. Если таковых нет, то самое время задуматься об этом.

Скорпион

В этот период при общении и взаимодействии с окружающими и особенно коллегами, вы чувствуете какой-то барьер. Благоприятный период для публикаций в специальных профессиональных изданиях. Январь не подходит для отдыха и путешествий, у вас появляется много дел, а также всплывают ошибки в ранее выполненных проектах. Нарушение рабочего распорядка может грозить потерей работы, поэтому направьте свои усилия в профессиональную сферу. Поездки должны быть целенаправленными, исключительно по делу. В этом случае вы сможете заявить о себе как о профессионале, задуматься о возможностях для карьерного роста, пройти курсы повышения квалификации. Не стоит надеяться на партнеров - они могут подвести.

Стрелец

Благоприятный период для реорганизаций на службе с целью повышения производительности труда, внедрения передовых методов, для переориентации на новый вид деятельности. Также, обстоятельства складываются удачно для переговоров, работы с информацией, обучением, поездками. Легкость протекания мыслительных процессов, обострение умственного восприятия, памяти и интуиции, помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Воспользуйтесь этим периодом для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг и работы с документами. Будьте осторожны в любой практической деятельности, чтобы избежать травм головы и лица, а также перегрузки сердца и позвоночника.

Козерог

Наилучшие возможности для решения вопросов и интеллектуальной работы. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы. Знания и сведения, которые вы получите в этот день, отложатся надолго, и вы сможете ими успешно воспользоваться. Повышается ваша творческая активность, которая будет проявляться в зависимости от вашего духовного потенциала в разработке новых идей, в правильном использовании своего таланта, а также полученных знаний в своей профессиональной деятельности или же в работе по совместительству.

Водолей

Появляются новые деловые связи, завязываются полезные знакомства, которые окажут влияние на вашу профессиональную деятельность. Работа с документами, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно. Однако, склонность потакать собственным слабостям, а также желание самоутвердиться за счет окружающих, усилится, но не стоит заходить слишком далеко, иначе потеряете благоприятные шансы и возможности. Постарайтесь не придавать слишком большого значения ощущению собственной значимости. В этом случае, вы сможете достичь вершин в профессии, получить благосклонность власти или благословение духовного наставника, значимого для вас человека. Общественная деятельность приносит реальную пользу. Не давайте необдуманных обещаний.

Рыбы

Период повышенной активности, самоутверждения, самореализации. Вы можете сделать больше, чем обычно, достигаете желаемого, обладаете явным преимуществом, неоспоримым достоинством на фоне других людей, а это вызывает зависть со стороны близкого окружения. Растут амбиции и социальный статус, но при этом, возникают столкновения из-за идей и мнений, что дает трудности в общении. Лучше не вступать в пререкания с официальными органами и отложить походы в официальные места. Но это хорошее время для обретения популярности, публикаций, выступлений, проведения обучающих мероприятий, чтения лекций. Старайтесь не вступать в противоречия по пустякам, не провоцируйте противостояние с любимыми и членами семьи и тогда есть возможность избежать неприятностей.

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Автор: УНИАН