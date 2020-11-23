День "пяти двоек", то есть 22 декабря 2020 года – наиболее опасная дата, когда на Землю может обрушиться астероид, предупреждает астролог.

По мнению украинского астролога, в декабре на Землю может упасть астероид, способный уничтожить человеческую цивилизацию.

Об этом заявил астролог Влад Росс, пишет "Главред".

Читайте такжеТри знака Зодиака на этой неделе ждет сказочная удача - ГлобаПо его словам, изначально 2020 год обещал быть "годом астероидов". Так, в апреле с Землей сблизился астероид размером с Эверест, в ноябре предостерегали о приближении к нашей планете астероида "размером с холодильник".

"Этот "холодильник" до нас все-таки не долетит, а если и долетит, то сгорит в атмосфере, превратившись в какой-нибудь Чебаркульский метеорит, не более того. Однако в декабре Земле грозит реальная опасность, особенно вблизи "пяти двоек", когда Юпитер и Сатурн соединятся в зодиакальном знаке Водолея. А Водолей указывает на большие катаклизмы, глобальные перемены, разрушение старого мира и создание нового", – отметил Влад Росс.

Наиболее опасной датой астролог считает день "пяти двоек", то есть 22 декабря 2020 года.

"Именно вблизи этого к Земле подлетит астероид со стороны Солнца, благодаря чему он пока что остается невидимым для нас. Есть большой риск, что он упадет на землю и разрушит до основания Америку", – предостерег Росс.

Астролог считает, что опасность возрастет в период солнечного затмения, которое случится 14 декабря этого года.

"Период 14-23 декабря будет самым опасным, когда станет возможным уничтожение и разрушение человеческой цивилизации на планете Земля. Мир, в итоге, может измениться до такой степени, что мы не можем даже себе вообразить. Потому всем советую в декабре запастись туалетной бумагой, гречкой, сахаром, солью и спичками", – отметил Влад Росс.

Ранее астролог составила гороскоп для всех знаков Зодиака на период коридора затмений.

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Автор: УНИАН