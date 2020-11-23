В периоды затмений происходит высвобождение эмоций, ярче проявляются страхи и фобии.

Затмения – это определенные взаимодействия Луны и Солнца, периодически происходящие неподалеку от Лунных Узлов. Солнечные затмения всегда происходят в новолуние (соединение Солнца и Луны), а Лунные – в полнолуние (противостояние Солнца и Луны). Сезон затмений формирует фон событий на ближайшие пол года (до следующего сезона затмений). В лунные затмения разум подавляет чувства, а в солнечные затмения, наоборот – чувства преобладают над разумом.

В периоды затмений происходит высвобождение эмоций, ярче проявляются страхи и фобии. Но именно это время отлично подходит для избавления от негативных программ, страхов и зависимостей. Тип выражения коридора затмений характеризует цикл Сароса. В зависимости от того, на каком полюсе родилось затмение, они отмечаются буквами N – cемья, рожденная на северном полюсе и S – cемья, рожденная на южном полюсе. Также, каждая семья затмений помимо буквы имеет и порядковый номер, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеАстрологи назвали главные ошибки знаков Зодиака в отношенияхПолутеневое Лунное затмение произойдет 30 ноября в 9-м градусе Близнецов на Северном Узле, открывает коридор затмений, который относится к группе Сароса 4 S. Рождение этой семьи затмений произошло 19 марта 1624 года в 4:26 на Южном полюсе (это было Солнечное затмение), завершение будет 15 мая 2868 года. Эта серия приносит с собой очень сильные эмоциональные чувства в сфере взаимоотношений и денег. Наилучший подход к этим затмениям – избегать поспешных действий, чтобы все вопросы можно было бы четко обозначить. Правильно поставленная задача – это уже половина решения. Лунное затмение – это затмение Души, происходит на Северном Узле в Близнецах 30 ноября и ставит вопрос перед всеми: «А что я здесь делаю и как жить в новых реалиях?». Это затмение – ледокол, прокладывающий путь вперед. Новое входит в нашу жизнь, появляется необходимость обновиться и оставить старое. Затмение на Северном Узле дает возможность для будущего, поддерживает сам принцип жизни, облегчает процесс перезагрузки для ориентации на будущее. Для того, чтобы свести к минимуму возможные негативные влияния Лунного затмения 30 ноября, необходимо учиться, включать сознание и уходить от эмоций. Продумывать четко каждый шаг, выстраивая реальные планы на будущее.

Завершается коридор затмений группы Сароса 4S и 2020 год, Полным Солнечным затмением 14 декабря в 13-м градусе Стрельца на Южном Узле. Это затмение Духа, т.е. Солнца нет, реальность искажена, сознание затмилось эмоциями, нет ясности, нет воли. Свою центральную роль человек не видит и не осознает, нет жизненных сил. Поскольку Луны много – она затмила солнце, то люди склонны демонстрировать то, что должно быть скрыто. Видны эмоции, отсутствует понимание реальной угрозы, но при этом много необоснованных страхов. Любое затмение дает блок по качествам знака, в котором происходит – т.е. в этот сезон затмений идут искажения по сфере обучения, расширения мировоззрения, перспектив. Южный Узел – это традиции, привычки, показывает то, что комфортно и уже устоялось, стабилизировалось. Но! Это вымышленная надежность, поэтому необходимо принять условия по Северному Узлу, чтобы получить ресурс для будущего. По Южному Узлу мы лишаемся чего-то, освобождаем место для нового. Для того, чтобы обойти острые углы в Солнечное затмение 14 декабря и ближайшие к нему дни, необходимо, с уже имеющимся опытом искать что-то новое. Пришла пора пересмотреть, переделать, по-старому уже невозможно. Т.е. происходит переоценка устоявшегося с необходимостью искать новые варианты, но какие – понимание придет сразу же после окончания коридора затмений. В Солнечное затмение важно правильно соединить внешнее – это аспект Солнца и внутреннее – Луна, сбросить страхи, отказаться от старого и бесперспективного в пользу нового.

7 декабря 2020 - срединная точка (средняя календарная дата между двумя затмениями).

Не начинайте важные дела в этот день, как и вообще в коридор затмений, чтобы избежать ненужных разочарований. Главная астрологическая рекомендация на этот день – не начинать важные дела и не принимать значимые решения, потому что они могут реализоваться, совершенно непредсказуемым образом. Результаты всех дел, начатых на срединную точку между затмениями и последствия от этого, могут быть насыщены непредсказуемыми случайностями, которые резко поменяют ход дела. Срединная точка заряжает энергией только самые невероятные события, но она негативно отражается на запланированном, предсказуемом и проверенном опытом и временем. В срединную точку, активизируются кармические вопросы и, следует быть готовыми к самым неожиданным «подаркам судьбы». Самая главная характеристика срединных точек – это непредсказуемость событий, явлений, процессов.

Предыдущий раз затмения серии Сароса 4S были с 20 ноября по 4 декабря 2002. Эти затмения оказали влияние на фон первой половины 2003 года. Ответы на многие вопросы, которые появятся в сезон затмений осень – зима 2020, вы сможете найти, если обратитесь к прошлому опыту, вспомните то, что происходило с вами в этот период.

Вечером 1 декабря Меркурий, а 12 декабря Белая Луна – светлая кармическая точка, перейдут в знак Стрельца. Эти транзиты помогут в поиске жизненной миссии, направляя людей к горизонтам нового опыта, чтобы пришло осознание того, что истина включает в себя и положительные, и отрицательные аспекты. Многие понимают значение противоположных взглядов и мнений и то, что истина рождается в единстве и борьбе противоположностей. Люди становятся более открыты к новым философским концепциям и идеям. Общественное сознание меняется в лучшую сторону - позитивнее воспринимаются и осознаются ресурсы, тон общественного настроения становится более благоприятен. Все это способствует оптимистическим настроениям, позитивный внутренний настрой облегчит процесс обновления в этот коридор затмений.

В сезон затмений ноябрь - декабрь 2020 года, в зоне риска находятся три знака Зодиака – Близнецы, Стрельцы, Девы, а также и представители Рыб, но здесь негативное влияние менее выражено, менее напряженно. Львы и Раки, в любом случае, попадают под влияние затмений, т.к. их управители – светила Солнце и Луна, принимающие участие в формировании этого астрологического события.

Овен

Повышенная энергичность и жизнерадостность Овнов будет способствовать преодолению многих препятствий. Динамично будут использоваться все предоставленные возможности, любая инициатива в этот период будет благоприятной и после окончания сезона затмений вы сможете успешно начать любой проект, который необходимо выполнить в короткий срок, либо заняться предпринимательской деятельностью. В этот период возрастает тенденция к заключению более тесных партнерских отношений с представителями другого пола.

Телец

Этот коридор затмений может подорвать уверенность Тельца в собственных силах, кажется, что очень трудно добиться в жизни, поставленных целей, что не хватает энергии. Здесь, во многом, все зависит от личных аспектов гороскопа. Возможна эмоциональная встряска, но это все ради будущего, пусть даже придется чем-то пожертвовать, что-то потерять. Основной вопрос, который нужно осознать – это увидеть свои возможности и понять как их использовать с выгодой и пользой для себя.

Близнецы

В знаке Близнецы произойдет Лунное затмение 30 ноября, поэтому представители этого знака почувствуют энергии этого коридора затмений очень сильно. Эмоции будут бушевать и заглушать голос разума, но постарайтесь проявить спокойствие, так как эмоции дадут лишь негативный результат. Произойдет завершение чего-то. Наступает тот самый момент, когда надо подводить черту и ставить жирную точку. В чем именно? А это зависит от того, в каком астрологическом доме личного гороскопа происходит затмение. Это время перемен, возможно резких и болезненных, но необходимых.

Рак

Представители знака Рака всегда чувствуют любое затмение, т.к. этим знаком управляет Луна, которая принимает участие в формировании затмений. В этот период надо выплеснуть негатив, чтобы оставить его в прошлом и начать жизнь с чистого листа. Вы почувствуете сильный дисбаланс между вашими сознательными и подсознательными потребностями. Будет сложно сконцентрироваться и принять правильные решения, поэтому лучше отложить важные встречи и разговоры. Многие события могут произойти далеко не так как планировались,

Лев

Львы, так же как и Раки, особенно сильно ощущают периоды затмений. Перепады настроения, непостоянство чувств и нарушения здоровья характерны для этого периода. Вы можете чувствовать себя подавленно и недооценено. Трудностей в отношениях с начальством, противостояния с подчиненными Вам, видимо, не избежать, что может повредить Вашему бизнесу и работе. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности, и Вы избежите множества неприятностей, вызванных действием затмений. Следует также постараться соблюдать крайнюю осторожность на дороге, во время вождения автомобиля.

Дева

Срединная точка между затмениями будет 7 декабря – Луна в этот день в знаке Девы, поэтому представителей этого знака Зодиака одолевают внутренние конфликты, мешают домашние проблемы и для решения любых вопросов этот период неблагоприятен. Из-за угрюмости и инертности, появляется склонность вступать в конфликты. Период характеризуется неблагоприятным эмоциональным фоном, нервозностью и подавленностью. У домашних и любимых может сложиться впечатление, что вы нарочно идете на конфликт. Эмоциональные трудности не способствуют и гармоничным отношениям с детьми.

Весы

Для Весов, этот период отмечен высокой эмоциональной напряжённостью, проявляются крайности в проявлениях чувств. Чувства порой затмевают разум. Эмоции могут выйти из-под контроля, тогда не избежать скандалов, бурных выяснений отношений. Тяжелый период для хронических больных. Тяжелое состояние еще усугубляется нервными срывами, депрессией, душевным напряжением, внутренним разладом, беспокойством по пустякам и быстро меняющимся настроением. Неосторожность действий, потеря бдительности может стать причиной травмы, особенно бытовой, несчастного случая.

Скорпион

Скорпионы в отношениях с противоположным полом, в семейных отношениях, испытывают определенные трудности. Тем не менее, говорить о существенном влиянии разногласий периода на стабильность отношений не приходится, - действие этого неприятного периода сразу же закончится после окончания периода затмений. Лучше отказаться от участия в увеселительных мероприятиях, ограничить себя в развлечениях. Возможны ссоры с женщинами или из-за женщин, особенно это касается Вашей матери. Если есть психические и эмоциональные нарушения, то вероятны обострения и критические состояния. Берегите себя.

Стрелец

14 декабря произойдет Солнечное затмение в знаке Стрельца - возможны серьезные потери и неприятности в сфере бизнеса, вокруг Вас может сложиться нервозная, эмоционально нездоровая обстановка, препятствующая конструктивному деловому общению и решению важных деловых проблем. По возможности – уйдите в отпуск, отдохните, так вы сможете избежать многих неприятностей. Эмоциональная неустойчивость плохо отразится на состоянии Вашей сердечно-сосудистой системы. Этот период затмений проверит стойкость Вашего организма, но это неподходящее время для обследований, т.к. оно не покажет объективной картины.

Козерог

У Козерогов могут произойти изменения в личной сфере, это период проверки искренности и теплоты Ваших любовных или супружеских отношений. Видимо, Вам не избежать ссор и разногласий по пустякам, но только близкий человек поможет Вам выбраться из состояния подавленности и неуверенности, возможно, даже депрессии. Для мужчин характерны "наезды" со стороны жены, для женщин - непонимание ее волнений со стороны мужа. Дети доставят дополнительные хлопоты, вскрываются пробелы в их воспитании. Будьте осторожны в расходах и тратах, можете понести имущественные потери по собственной вине.

Водолей

Водолеям необходимо сдерживать свои порывы и усилить самоконтроль, чтобы избежать неприятностей и улучшить денежную ситуацию. Стоит проявить осторожность во всем, потому как придется делать важный жизненный выбор. Возможно, пришло время решаться на поиски нового места работы. Присутствует тревога, но это скорее обусловлено грядущими глобальными переменами – 21 декабря в Водолее соединится Сатурн и Юпитер и начнется новый 20-ти летний цикл. Но поскольку у Водолеев все происходит быстрее, чем у всех остальных, то эти астрологические события накладываются друг на друга и приносят Водолеям мрачные мысли, ведь это же период затмений. Обязательно посмотрите мое видео, которое выйдет в декабре по поводу соединения социальных планет в вашем знаке.

Рыбы

Представителей знака Рыб ждет много соблазнов. Пары, которые не пройдут испытания, обусловленные этим периодом затмений, расстанутся и, вряд ли, в будущем смогут возобновить взаимоотношения. Возможны различные нарушения здоровья. Хроническим больным желательно за несколько дней до начала коридора затмений, пройти поддерживающую терапию во избежание обострения заболеваний. Повышенная эмоциональность и агрессивность, наряду с внешней подавленностью, могут сыграть плохую роль в отношениях с ближними. Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Избегайте чрезмерных удовольствий и увлечения любовными делами.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Броскова