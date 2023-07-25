Приготовьтесь, ведь финансовые бонусы ждут вас в ближайшее время.

Звезды будут держать нас в напряжении в августе, ведь ожидается сразу несколько мощных астрологических явлений. Все они так или иначе повлияют на нас финансово, особенно для этих трех знаков Зодиака.

Близнецы

Приготовьтесь, ведь приближается справедливое признание вашего труда и амбиций. Руководство в августе готовит для вас финансовые бонусы, или же даже значительное повышение зарплаты.

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Астрологи говорят, что Близнецам в августе не помешает проявить немного инициативности и попросить себе повышения зарплаты, не дожидаясь этого от руководителей. Поверьте, звезды помогут вам получить положительный ответ на эту просьбу.

Лев

Знаем, что вы уже и не ожидаете справедливую оценку своим стараниям на работе, но в августе это может измениться. Звезды предсказывают вам улучшение материального положения. Похоже, руководители все же оценят ваш труд деньгами. По словам астрологов, Львам в августе стоит рассчитывать на повышение зарплаты. Научитесь объективно говорить о своем профессионализме без излишней скромности.

Рак

Для Раков август также станет "денежным". Повышение заработной платы не за горами. Астрологи предсказывают, что в августе вы раскроетесь для руководителей совсем с другого ракурса. Ваш профессионализм заметят и вознаградят. Важно только проявиться и максимально раскрыть свои сильные профессиональные черты.

Напомним, что август станет для всех знаков Зодиака действительно особенным, ведь в первый его день ожидается магическое явление - Осетровое полнолуние, которое считают вторым суперлунием из четырех подряд. УНИАН рассказывал, что осетровая полнолуние принесет каждому знаку Зодиака. Подробнее об этом - в материале.

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