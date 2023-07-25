Астрологи говорят, что это магическое явления способно кардинально изменить нашу жизнь.

Август станет для всех знаков Зодиака действительно особенным, ведь в первый его день ожидается магическое явление - Осетровое полнолуние, которое считают вторым суперлунием из четырех подряд.

Как отмечают астрологи, Осетровая полнолуние произойдет в знаке Водолея. Энергетика этого явления просто будет зашкаливать и влиять на каждый из знаков, особенно в отношении взаимоотношений с людьми. УНИАН расскажет, что Осетровое полнолуние принесет каждому знаку Зодиака.

Овен

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Люди, рожденные под этим знаком, испытывают моральную усталость. Накопление проблем, рабочая рутина и семейные недоразумения совершенно лишили их желания мечтать и релаксировать. Осетровое полнолуние будет стимулировать Овнов расправить крылья и получать удовольствие от жизни. В августе они получат мощный заряд энергии и на самом деле перезагрузятся.

Телец

Тельцов в августе ждет вознаграждение за добросовестный труд. Этот месяц астрологи считают лучшим для отдыха представителей этого знака. Кроме того, вероятны хорошие новости о карьерном росте и повышении заработной платы. Поэтому, Тельцам - карьеристам Осетровое полнолуние точно принесет успех.

Близнецы

Осетровое полнолуние раскроет новые грани Близнецов, особенно это касается инициативных представителей этого знака. Астрологи убеждают, что август принесет Близнецам успех в бизнесе. Поэтому, смело беритесь за новые дела, ведь в августе стартапы будут "выстреливать" бешеным успехом.

Рак

Август для Раков станет месяцем денег. Поговаривают, что Осетровое полнолуние будет сбрасывать на представителей этого знака деньги дождем. Вероятно, ваш лотерейный билет окажется счастливым, или же вы получите неожиданное наследство или бонус на карту.

Кроме того, август - хорошее время для того, чтобы закрыть все долги. События будут способствовать тому, чтобы вы сделали это с легкостью.

Лев

Осетровое полнолуние станет важным для романтических отношений Львов. Ожидайте важных решений о личной жизни. Впрочем, эксперты предостерегают под эмоциональных решений, ведь они могут привести к поспешному разводу.

Астрологи говорят, что в жизни одиноких Львов также будут романтические события. С большой вероятностью эти люды найдут близкого человека, который будет ежедневно становиться роднее.

Дева

В августе Девы будут проживать очень стремительные события. Их производительность повысится и дома, и на работе. Такими энергичными представители этого знака не были еще никогда. Впрочем, астрологи отмечают, что важно вовремя остановиться и расслабиться. Иначе возможны проблемы со здоровьем.

Август для Дев станет месяцем спорта. Им нужно будет сосредоточить свою энергию в спортивном зале - и это хорошее решение.

Весы

Осетровое полнолуние раскроет влюбленность Весов. Они будут буквально на седьмом небе от своего счастья. Позвольте себе прожить эти ощущения в последний месяц лета. Астрологи советуют максимально раскрыться партнеру, ведь это станет основой ваших отношений в будущем.

Скорпион

Август станет важным для семейных Скорпионов и принесет перемены. Вероятно, в августе представители этого знака решат переехать в новое жилье, или устроят внезапный ремонт. Изменения могут быть более глобальными, например Скорпионы могут принять решение зачать ребенка, или завести любимца. В этих процессах главная гармония. Изменения должны быть согласованы со всеми членами семьи, иначе возможны ссоры и обиды.

Стрелец

Для Стрельцов Осетровое полнолуние станет трамплином для больших свершений. Они будут генерировать очень удачные идеи, которые им помогут реализовывать. Главное, проявлять смелость и уверенность.

Козерог

Представители этого знака будут думать только о деньгах, но они не появятся от одного лишь желания. Осетровое полнолуние будет мотивировать Козерогов работать усерднее, чтобы зарабатывать больше. Возможностей будет немало, главное их не упустить.

Водолей

Заядлым Водолеям в августе надо остыть, уравновесить мысли и отпустить ситуации, засевшие в их сознании тяжелым камнем. Астрологи говорят, что в августе Водолеи будут на пике эмоционального выгорания. Важно взять тайм-аут, тогда все наладится.

Рыбы

Рыбы находятся в бешеном напряжении. В августе звезды помогут им расслабиться и вернуться к жизни с новыми силами. Астрологи уверены, что Рыбам надо "залечь на дно", чтобы снова испытывать радость от будничных дел.

Напомним, что четырем знакам Зодиака август принесет одни проблемы. Поэтому им лучше поставить на паузу активную деятельность и переключиться на что-то другое.

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