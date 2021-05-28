При смене фаз движения Сатурна, действительно, тучи сгущаются. Но в течение периода ретроградности, люди адаптируются и ничего феноменального не происходит.

Сатурн ассоциируется со всем тяжелым и мрачным: Планета Кармы, Хранитель Времени, Строгий учитель. Кронос – Сатурн – один из титанов, сын Богини Земли – Геи и Бога Неба – Урана, хитростью низверг своего отца и захватил власть, которую очень боялся потерять.

Читайте такжеЛунный календарь на июнь: наиболее удачные и неблагоприятные дниМифология повествует, что при его правлении в мире царили ужас, раздоры, борьба, несчастия. Сатурн (холодный, сухой) относится к мужским планетам. Это подтверждается его «ролями» в гороскопе – отец, дед, начальник.

Сатурн можно считать мужской, но пассивной планетой. Это стремление, определение цели, четкое и безэмоциональное различение структуры и границ, умение выставить оценку, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Сосредоточенность, собранность и проявленность в сжатии, ограничении и формировании материи наиболее точно описывает аналогия с камнем, твердым, прочным и неподвижным, так же как и замерзшая или высушенная земля, когда даже вода не впитывается ею.

При смене фаз движения Сатурна, действительно, тучи сгущаются. Но в течение периода ретроградности, люди адаптируются и ничего феноменального не происходит.

С 23 по 27 мая – Сатурн останавливается и готовится перейти в ретрофазу. Период ретроградного движения начинается 28 мая и заканчивается 6 октября. Разворот Сатурна из ретроградного движения в директное (прямолинейное): 8 – 11 октября.

Сатурн – медленная планета, влияющая на поколения. Половина людей на планете имеют ретроСатурн в натальной карте, поэтому в ретро период Сатурна не стоит чего-то бояться, откладывать лечение зубов (недавно увидела подобные рекомендации), откладывать на 5 месяцев важные дела. Но вот периоды стационарности планеты, все люди почувствуют тяжесть, внешнюю гнетущую атмосферу, остановки в делах, препятствия со стороны властей.

В период ретроградности (28 мая – 6 октября), жизнь вернется в привычное русло, хотя искусственно ускорять процессы не стоит. Это хорошее время для определения основной цели, способов и средств ее достижения. Удается сосредоточить всю энергию и применить ее конструктивно, выполняя действия медленно, но уверенно.

Укрепляйте фундамент, соблюдайте закон и порядок, создавайте структуру, составляйте планы для роста и развития в материальном плане и карьере. Если есть внутренняя готовность работать, сохраняя терпения и придерживаясь иерархической структуры, будьте уверены, энергии ретроградного Сатурна помогут в любом процессе.

Приветствуется некоторая аскеза, самоограничения, но без фанатизма. Если в период директного Сатурна игнорировались сигналы своего тела, особенно опорно-двигательной системы, то в период ретро Сатурна, самочувствие может значительно ухудшится, либо проявятся симптомы хронических заболеваний. Физиология Сатурна: кости, хрящи, ногти, зубы, кожа (как ограничитель, защита), органы слуха, хронические заболевания.

Основные проблемы (торможение процессов, препятствия, испытания, ухудшение состояния здоровья) проявятся в периоды стационарности Сатурна (23 – 27 мая, 8 – 11 октября), поэтому, не стоит накручивать себя и ждать неприятностей в течение всего ретро периода, страх – плохой помощник.

Соблюдение режима труда и отдыха, умеренность, реалистичный взгляд на происходящее, усидчивость, терпение, диета, дисциплина, помогут сгладить любые возможные неприятности в период ретроградного движения Сатурна.

Ранее астролог предупредила о надвигающихся опасностях в период ретроградного Меркурия.

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Автор: Иван Бойко