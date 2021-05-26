С 30 мая Меркурий снова переходит в фазу «ретроградного движения», что чревато появлением некоторых сложностей в жизни людей.
Об этом в интервью УНИАН рассказала астролог Марина Скади.
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Традиционно, период ретроградности Меркурия приносит сложности в поездках, проблемы с документами, обнаруживаются ошибки, замедляются работы, сложнее решаются деловые вопросы, отмечает астролог.
По ее словам, в эти дни требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения тех или иных вопросов и выполнения работ. В периоды ретроградности Меркурия нужны дополнительные условия и какие-то особенные обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее. Поэтому не рекомендуется начинать новые важные процессы в жизни в эти периоды.
Полный текст интервью читайте на УНИАН.
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