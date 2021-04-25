Карты Таро издавна открывают тайны будущего человечства.

Один из необычных способов заглянуть в карты Таро. Издавна астрологи искали в картах свое будущее. Нам сложно понять как работают эти предсказатели, но гороскоп Таро часто дает людям мудрые советы.

Овен

Карта месяца: Королева пентаклей

В мае вас ждут повороты судьбы: может появиться непредсказуемая прибыль или неожиданная помощь от незнакомой влиятельной женщины. Она станет для вас спасительницей и укажет путь из трудной ситуации. Гороскоп рекомендует вам не сорить деньгами в этом месяце.

Телец

Читайте такжеЛучшие семьянины: названы знаки Зодиака, которые никогда не изменятКарта месяца: Двойка мечей

Тельцы в мае смогут умело избегать конфликтов и ошибок. Никто не сможет выбить вас из колеи или расстроить. Если же спорной ситуации не избежать, то вы обязательно выйдете из неё победителем.

Близнецы

Карта месяца: Двойка жезлов

Этот месяц будет для Близнецов месяцем планирования и обдумывания планов. Позволяется немного помечтать. Близнецам будет легко даваться креативная и умственная работа, но физический труд будет для вас тяжелым.

Рак

Карта месяца: Пятерка мечей

Последний месяц весны будет сложно перенести из-за частых конфликтов. Вам постоянно придется отстаивать свои границы. Коллеги и знакомые будут грубо вмешиваться в вашу личную жизнь. Не позволяйте другим лезть вам в душу.

Лев

Карта месяца: Перевернутая четверка мечей

Вам нужно чаще бывать в гуще событий, интересоваться различными новостями. Вы рискуете упустить что-то очень важное для вашей семьи и карьеры. Месяц удачный для запуска новых проектов и рабочих поездок.

Дева

Карта месяца: Колесо Фортуны

Название карты говорит вам: Фортуна всегда будет на вашей стороне. Любые сложные ситуации, споры и риски закончатся победой для вас. Одинокие Девы смогут найти свою любовь в совершенно неожиданном месте.

Весы

Карта месяца: Перевернутый рыцарь пентаклей

В этом месяце вам может помешать ваш соперник или завистник. Его пакости могут привести к финансовым потерям. По возможности ни с кем не ссорьтесь и полностью контролируйте свои доходы.

Скорпион

Карта месяца: Четверка пентаклей

В этом месяце вас ждет сытость и благополучие. Возможно вам подарят дорогой и полезный подарок. В целом в мае не будет никаких сюрпризов и потерь. У вас появится больше свободного времени.

Стрелец

Карта месяца: Перевернутое правосудие

Стрельцам не стоит рассчитывать на хорошее отношение и добрые намерения окружающих. В мае вас могут несправедливо обидеть даже если вы будете полностью правы. Также есть вероятность нападок со стороны коллег и родных. Постарайтесь просто пережить этот месяц.

Козерог

Читайте такжеЛунный календарь на май: благоприятные и неблагоприятные дниКарта месяца: Умеренность

Самые полезные качества для вас в мае - дипломатичность и умение договариваться. Вы сможете разрешить любой конфликт и дать близким нужные советы. Также Козероги смогут заручиться поддержкой людей, с которыми плохо ладили ранее.

Водолей

Карта месяца: Перевернутый Дьявол

Гороскоп советует Водолеям быть более сдержанными и не поддаваться эмоциям. Ваши неконтролируемые чувства могут вызвать проблемы. Не поддавайтесь своим слабостям и вредным привычкам в мае.

Рыбы

Карта месяца: Король кубков

Вам стоит больше общаться со своими родными и особенно с родителями. Вполне вероятно, они подскажут вам хорошую идею или помогут в решении какой-либо проблемы. Положитесь на близких и доверьтесь им - они разрешат многие тревоги. Особенно важную роль в мае сыграет ваш отец.

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Автор: Екатерина Пулатова