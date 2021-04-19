Предлагаем вам топ-5 лучших любовников по знаку зодиака.

Весна пора тепла, долгих прогулок и любви. А вот с кем ее проводить - предлагаем вам узнать из нашего рейтинга.

Предлагаем вам топ-5 лучших любовников по знаку зодиака.

5- место — Рыбы

Рыбы - великолепный любовник: нежный, заботливый, чувственный и неутомимый. И, к большому сожалению, изобретательный. Так что, ложась с Рыбой в постель, всегда следует ожидать какой-нибудь неожиданной гадости (и это помимо хламидий): он может запросто внезапно потребовать тантрического секса, если ты уже на пороге оргазма, или БДСМ-сессии — если у тебя аллергия на латекс и обе ноги сломаны в трех местах. И вот еще что: если ты откажешься, Рыба просто нырнет в соседний водоем - ничего личного, ему просто надо.

4-е место — Рак

Чуть-чуть не дотянули до тройки лидеров Раки — любовники со всех сторон великолепные, но слишком дотошные: он тебе плешь проест, выясняя, как именно ты хочешь и как тебе будет хорошо. При этом для того, чтобы Рак таки делал тебе хорошо, придется все время тыкать его палочкой, иначе он довольно скоро раздуется от самомнения и превратится в тыкву. Лайфхак: все Раки страдают бредом ревности, и если тебе хочется неба в алмазах — заведи себе «Тиндер», включи звук уведомлений на максимум и сними пароль со смартфона. Наслаждайся!

3-е место — Скорпион

Открывают тройку лидеров Скорпионы: всё знают, всё умеют, всё практикуют. Несмотря на зловещую репутацию пожирателей сердец, партнерш меняют редко, а любимым не изменяют, так что всё, что у Скорпиона накопилось, он принесет в супружескую постель. А почетное третье место достается им за манеру окукливаться в хитине и испуганно оттуда зыркать в тот момент, когда ты решишь взять инициативу в свои руки и всласть подоминировать. Осторожно, опасный момент! От такого у Скорпионов с треском рвется шаблон, ломается жизненная парадигма и приключается приступ эректильной дисфункции.

2- место — Близнецы

Страшный человек! Уровень техники — «бог». Уровень вовлеченности в процесс — «хоть кол на голове теши». Уровни эмпатии и умения предугадывать желания партнерши прокачаны настолько, что полный состав участников всех сезонов «Битвы экстрасенсов» может пойти и коллективно поплакать от зависти. Способен подстроится под любую партнершу и готов взять на себя какую угодно роль: хочешь — будет нежным котиком, хочешь — станет вести себя как половозрелый самец гориллы после длительного тюремного заключения. Проблема во всем этом только одна: никогда не знаешь, в какой момент представителю Близнецов всё надоест и он исчезнет из твоей жизни без объяснения причин. А тебе потом какой-нибудь Козерог достанется — и вот как жить-то, а?

1-е место — Весы

Золотая медаль и почетная грамота «Лучший в мире любовник» достается Весам, которые, во-первых, искренне любят секс, а во-вторых, имеют встроенный измеритель гармонии окружающего мира. И, как только его значение чуть сбивается, Весы так переживают, что аж кушать не могут, пока не приведут окружающую действительность в соответствие со своим внутренним видением прекрасного. Если в этой окружающей действительности находишься ты, можешь быть спокойна: он сам всё сделает как надо. А если тебе вдруг необходимо сделать «как надо» самой, Весы возражать не будут, потому что вообще не любят возражать.

В общем, тот самый случай, когда можно просто расслабиться и получать удовольствие. Вот все бы так!

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Автор: Иван Бойко