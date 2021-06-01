В тройке лидеров оказались Весы, Стрелец и Телец.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которым невероятно везет на романтическом поприще.

Об этом сообщает cosmo.

Телец

Этот знак Зодиака достаточно придирчиво относится к выбору партнера. Но, если уж он встретил того, кто ему по душе, то вцепится в него руками и зубами. А потом будут всем рассказывать о своем возлюбленном, чтобы никто больше не смог на него позариться.

Стрелец

Это очень любвеобильные люди, которые могут влюбиться в кого угодно. Но также быстро они и разочаровываются. В целом их это вовсе не напрягает.

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Весы

Весам максимально везет в любви, а вот во всем остальном - нет. В Весов всегда влюбляются те, кто угодны именно им. Поэтому им остается выбрать только лучшего из лучших.

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Автор: Диана Могилевич