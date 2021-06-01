Астрологи назвали три знака Зодиака, которым невероятно везет на романтическом поприще.
Об этом сообщает cosmo.
Телец
Этот знак Зодиака достаточно придирчиво относится к выбору партнера. Но, если уж он встретил того, кто ему по душе, то вцепится в него руками и зубами. А потом будут всем рассказывать о своем возлюбленном, чтобы никто больше не смог на него позариться.
Стрелец
Это очень любвеобильные люди, которые могут влюбиться в кого угодно. Но также быстро они и разочаровываются. В целом их это вовсе не напрягает.
Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые помнят все до мелочей
Весы
Весам максимально везет в любви, а вот во всем остальном - нет. В Весов всегда влюбляются те, кто угодны именно им. Поэтому им остается выбрать только лучшего из лучших.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Сексуальный гороскоп на июнь: кто сыграет на раздевание
- Гороскоп здоровья на неделю 31 мая - 6 июня: Девам и Рыбам нельзя заниматься самолечением
- Назван знак Зодиака, которого труднее всего любить
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram