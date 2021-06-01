Первый месяц лета обещает быть насыщенным.

Вот и наступил первый летний месяц. А это значит, что мы подготовили для вас очередную порцию сексуального гороскопа. Вы же должны быть в курсе, что ждет вас на любовном поприще в июне.

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Овен

Постарайтесь более тщательно подходить к выбору партнера. Тогда вам обеспечен и яркий оргазм, и партнер на длительное время. То, что вам могло показаться сексом на одну ночь, может обернуться для вас настоящим романтиком.

Телец

Не бойтесь проявлять инициативу. Если вы направите свою энергию в нужное русло, ваш партнер просто сойдет с ума от вас. Да и в сексе вы сможете испытать новые ощущения.

Близнецы

Июнь принесет вам много секса, но с теми людьми, к которым вы не испытываете особых чувств. При этом вас это никогда и не останавливало. Но вот загвоздка в том, что вы можете влюбиться в одного из тех, с кем хотели просто один раз переспать.

Рак

В июне вы захотите посвятить всего себя только одному партнеру. И это будет беспроигрышное решение, ведь таких чувств вы давно не испытывали. Звезды рекомендуют вам обратить внимание на эротический массаж, которые принесет в вашу сексуальную жизнь разнообразие.

Лев

Первый месяц лета - это именно то, что нужно Львам. Мало того, что вы сможете воплотить все свои самые бешеные желания, так еще и встретите партнера, с которым пойдете по жизни вместе. Приготовьтесь! Вы взлетаете!

Дева

Вас ждет несколько новых знакомств, которые пробудят в вас чувственность и нежность. Не сопротивляйтесь этим чувствам. Новый опыт подарит вам много приятных ощущений.

Весы

В июне вы наконец сможете "поймать" гармонию в отношениях с партнером. То же самое касается и секса. Вы сможете поэкспериментировать и насладиться друг другом сполна.

Скорпион

Противоположный пол будет обращать на вас внимание, но не стоит открываться первому встречному. Потерпите немного, чтобы в итоге получить лучшее.

Стрелец

В вас проснется настоящий любитель флирта и приключений. При этом будьте осторожны, ведь за короткими интрижками вы можете упустить свой шанс на счастливые длительные отношения.

Козерог

Звезды рекомендуют вам немного расслабиться. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее с полной серьезностью.

Водолей

Интимная жизнь с партнером может пойти на спад из-за недоговорок. Постарайтесь откровенно поговорить о своих чувствах, только избегайте вопрос денег.

Рыбы

В этом месяце есть риск того, что вы встретите человека младше вас, хотя до этого и вовсе не обращали на них внимание. Возможно, ваш новый знакомый и не идеал, но июньские звезды готовы привести несколько весомых доводов в пользу того, чтобы узнать его поближе.

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Автор: Диана Могилевич