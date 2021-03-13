Этот день в народе получил названия Василий капельник, Василий теплый, Василий каплюжник, дроворуб.

Православная церковь 13 марта почитает преподобного Василия исповедника, пострадавшего во время гонения на иконы. Он был посажен в темницу вместе с епископом Прокопием Декаполитом в период правления императора Льва Исавра и иконоборчества.

В этот день часто приходит первая оттепель, начинает капать с крыш, ручьи разливаются. Однако настоящее тепло наступит ещё не скоро и в доме продолжают топить печку. Наши предки воспринимали огонь как живое существо, поэтому его пытались не разгневать.

Плюнуть в огонь или залить его водой считалось грехом - у совершившего это действо человека заболят руки и ноги, а губы покроются язвами. Огонь в печи зажигали с молитвой. Во время этого нельзя было громко разговаривать и ссориться, чтобы не накликать беду. В него нельзя было бросать волосы и одежду.

13 марта наши предки начинали рубить дрова для лесосплава. Чтобы в доме было счастье и благополучие, в него заносили свежесрубленную веточку сосны. Из сосновых почек готовили снадобья от простуды. День Василия считался благоприятным днем для лечения лихорадки, водянки, отравления. Однако в целом день считался несчастливым, поэтому старались не выходить из дома и не начинать новых дел.

Погодные приметы 13 марта

Дождь в этот день предвещает мокрое лето.

Если грачи уже прилетели, то снег скоро сойдет.

Если прилетели жаворонки, то холодов больше не будет.

Много сосулек на крышах - к хорошему урожаю зерна, затяжной весне и позднему лету.

Сосульки тают и капают сегодня - к удачной охоте на зайцев.

Перистые облака сегодня предвещают потепление.

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Автор: Екатерина Пулатова