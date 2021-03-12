Православная церковь 12 марта почитает память преподобного Прокопия Декаполита. Прокопий вместе со святым Василием противостоял иконоборческой ереси в Византии. По приказу императора Прокопия бичевали и посадили в темницу за неподчинение. После освобождения до самой смерти он продолжал борьбу за прославление икон.
Имя Прокопа крестьяне связывали со словом "прокапывать". В этот период начинал таять снег, а дороги превращались в бездорожье. Начинали таять сосульки, разливаются ручьи, а санный путь портится. Перед тем, как выехать из дома, путешественники проверяли дорогу - безопасно ли по ней ехать и не застрянет ли лошадь.
С этого дня начинался сезон охоты. Охотники ходили в лес на зайцев и кабанов. Считалось, что если дорогу перебежит собака, то удачной охоты не будет. А если в пути распряглась лошадь - значит, дома что-то плохое случилось. Если дорогу перебежит заяц, то ловля в этот день точно будет неудачной.
По поверью, на дороге в этот день можно увидеть не только животных, но и блуждающие огоньки - души умерших. Чтобы не навлечь на себя беду в дороге нельзя громко петь, свистеть, кричать, спать и справлять нужду. В этот день ходили в гости к родным и крестным. Если 12 марта что-то попросят или одолжат - отказывать нельзя.
Погодные приметы 12 март
- Если подснежники уже распустились - значит, можно пахать землю.
- Овцы громко блеют и беспокойно себя ведут - к сильным ветрам.
- Если верба распустилась сначала на макушке, посев будет хороший и нужно сеять пораньше. Если макушка вербы не распускается - удачным будет лишь второй посев.
- Молодая луна в этот день знаменует дождливое лето.
- Южный ветер веет - к жаркому лету.
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