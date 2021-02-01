Сегодняшний день известен в народе как Макарьев день, Макар-весноуказчик.

1 февраля Православная церковь почитает память преподобного Макария Великого - христианского святого и отшельника, автора множества молитв. Он был учеником Антония Великого. Он рано женился и овдовел, после смерти супруги уединился в монастыре в Фивадской пустыне. Ему приписывают целительные способности.

На Руси Макария считали исцелителем от болезней. В этот день хозяйки брали у бабушек-травниц зверобой, иван-чай, душицу и плоды шиповника. Из трав варили чай на родниковой воде и давали всем родным для крепкого здоровья. Чтобы изгнать из дома болезни и бесов, проходились по комнатам с горящей полынью. Считается, что сны с 31 января на 1 февраля - вещие и сбываются в ближайшие дни.

В Макарьев день нельзя было работать, поэтому все ходили в гости и пили чай из самовара. 1 февраля самовар топили валенками, а потом надевали на ноги и носили. Считалось, что это избавляет от болезней ног. Школьники и студенты в этот день молятся Иоанну Златоусту об успехах в учебе.

Погодные приметы 1 февраля

Сегодняшний день называется Макаром-весноуказателем, потому что по погоде определяли, какой будет весна. Ясный день или оттепель сегодня - к ранней весне.

Если сегодня началась метель, то она продлится до марта.

Какая погода 1 числа - таким и весь февраль будет.

Звёздное небо сегодня предвещает затяжную зиму.

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Автор: Екатерина Пулатова