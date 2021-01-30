30 января Православная церковь почитает память Антония Великого - основателя монастыря отшельников. Он родился в богатой христианской семье и воспитывался в благочестии. Он считается отцом монахов и отшельников, а также талантливым целителем.
В народе этот день называли Антоном Перезимником. Крестьяне просматривали запасы корма для скотины и считали, хватит ли их до Юрьева дня 6 мая. Святому Антонию молились о безопасности скота и хорошем отеле коров. Для скота святили сено и давали животным.
Женщинам сегодня нельзя прясть и вязать, а также готовить чечевицу и бобы, чтобы не привлечь чуму в дом. Сегодня пекли обрядовую выпечку в печи - архангельские колобки из ячменной муки. Из булки отрывали по кусочку и раздавали всем родным на здоровье.
Приметы погоды 30 января
- Ясный и безветренный день сегодня сулит морозы.
- Если ночь облачная - будет хороший урожай зерновых.
- Солнце показалось только к полудню - будет ранняя весна.
- Если в первую половину дня идет снег - весна будет поздней.
- Потепление сегодня - к ранней весне и урожаю рыбы, а также к морозу в ближайшие дни.
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