Сегодняшний день в народе называют Антон Перезимник или Антонина Перезимняя.

30 января Православная церковь почитает память Антония Великого - основателя монастыря отшельников. Он родился в богатой христианской семье и воспитывался в благочестии. Он считается отцом монахов и отшельников, а также талантливым целителем.

В народе этот день называли Антоном Перезимником. Крестьяне просматривали запасы корма для скотины и считали, хватит ли их до Юрьева дня 6 мая. Святому Антонию молились о безопасности скота и хорошем отеле коров. Для скота святили сено и давали животным.

Женщинам сегодня нельзя прясть и вязать, а также готовить чечевицу и бобы, чтобы не привлечь чуму в дом. Сегодня пекли обрядовую выпечку в печи - архангельские колобки из ячменной муки. Из булки отрывали по кусочку и раздавали всем родным на здоровье.

Приметы погоды 30 января

Ясный и безветренный день сегодня сулит морозы.

Если ночь облачная - будет хороший урожай зерновых.

Солнце показалось только к полудню - будет ранняя весна.

Если в первую половину дня идет снег - весна будет поздней.

Потепление сегодня - к ранней весне и урожаю рыбы, а также к морозу в ближайшие дни.

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Автор: Екатерина Пулатова