В этом месяце возможен крупный конфликт со второй половинкой.

В феврале Овнам нужно разрешить все накопившиеся конфликты и проблемы. Это удачный месяц для разрешения всех вопросов и составления плана на год. При этом астрологи советуют Овнам полагаться только на себя - не взваливайте свои проблемы на друзей и на родных и не слушайте никаких советов. Однако отказываться от помощи другим в феврале не стоит - вашим близким она очень понадобится. В этом месяце вам понадобятся спокойствие и рассудительность. Если кто-либо попытается навязать вам чувство вины - не слушайте этого человека.

Благоприятные дни для Овна в феврале 2021 года:

3, 4, 11, 13, 17, 18, 25, 26.

Неблагоприятные дни для Овна в феврале 2021 года:

1, 5, 9, 15, 16, 19, 24, 28.

Прогноз для Овнов в работе и карьере

В феврале у Овнов возможны непростые отношения с начальством. В профессиональном аспекте вероятны перемены, исходящие не от вас. В этом месяце вам стоит действовать в одиночку - командная работа не принесет для вас пользу и может сбить с толку. Первая половина месяца станет для вас переходным периодом - возможны изменения должностных обязанностей и смена деятельности. Не бойтесь рисковать и пробовать новые направления - для вас всё сложится удачно. Вторая часть месяца будет сбалансированной и спокойной - в это время лучше не принимать важных решений.

Прогноз для Овнов в семье и любви

Овны, которые уже нашли свою половинку, в феврале могут столкнуться с крупным конфликтом - причем на пустом месте. Постарайтесь сделать первый шаг к примирению - тогда ваши отношения станут крепче. Причина ссоры может быть совсем неочевидной для вас, но очень значительной для вашей половинки - постарайтесь поставить себя на место любимого человека. Если простить обиды вам не удастся - ваши отношения рискуют закончиться в феврале.

Одиноким Овнам не стоит ждать знакомства со своей половинкой в этом месяце - звезды не сулят для вас новых любовных знакомств. Однако если у вас уже есть любимый человек, но вы не можете признаться ему в своих чувствах - это удачный месяц, чтобы сделать первый шаг. Любовное признание лучше отложить на последнюю неделю февраля - в остальное время рискуете быть неправильно понятыми.

Прогноз для Овнов в здоровье

В феврале вам нужно регулярно отдыхать, чтобы не столкнуться с переутомлением. В этом месяце возможны проблемы со сном, головные боли, головокружение, усталость глаз. Овнам с сидячей работой рекомендуется больше ходить и проводить выходные на свежем воздухе. Также обратите внимание на состояние зубов - возможно вам стоит посетить стоматолога.

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Автор: Екатерина Пулатова