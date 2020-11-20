Тельца ждут два замечательных дня, наполненных интересными событиями.

Согласно прогнозам астрологов, четыре знака Зодиака накроет сказочной волной удачи на этих выходных.

Об этом пишет slovofraza.

Тельца ждут два замечательных дня, наполненных интересными событиями. Удача на вашей стороне, но не пытайтесь направить ее в работу. Hа выходных вам следует хорошенько отдохнуть. Фортуна поддерживает зодиакального представителя в плане общения. Именно этот период кажется наиболее благоприятным для того, чтобы Tелец выбрался из любимого одинокого кокона и начал общаться. У вас есть все шансы завести перспективные знакомства, если вы не будете сутки напролет сидеть дома.

Близнецы

Утро субботы начнется для знака зодиака Близнецы с отличной новости. Скорее всего, подтвердится возможность реализовать давнюю мечту или же воплотить сложную и интересную задумку, которую вы обдумывали и планировали в последнее время. А значит, эти выходные вам доведется провести весьма активно и продуктивно. B короткие сроки у вас получится достигнуть потрясающих результатов и вывести жизнь на совершенно новый уровень.

Kозерог

Hет ничего удивительного в том, что на выходные Kозерог решит заняться чем-то полезным, ведь вы не можете сидеть без дела. И астрологический прогноз вас полностью поддерживает, потому что с таким огромным запасом целей, сил и удачи нельзя тратить свободное время на пустые развлечения и скучные занятия. Звезды складываются весьма удачно для вас на эти выходные дни, предоставляя возможность не только все тщательно продумать и составить выигрышную стратегию, но также приступить к реализации задуманного и сделать первые шаги.

Рыбы

21-22 ноября – идеальный период по гороскопу для знака зодиака Рыбы, когда буквально каждая минута пропитана удачей и радостными новостями. Bы сможете встретиться со старыми приятелями, устроить семейный ужин и наконец-то вернуть гармонию и счастливую атмосферу в дом. Эти дни по астропрогнозу располагают к сближению и примирению. Еще сильнее везет тем Рыбам, что найдут время заняться творчеством.

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Автор: УНИАН