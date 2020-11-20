Согласно прогнозам астрологов, четыре знака Зодиака накроет сказочной волной удачи на этих выходных.
Об этом пишет slovofraza.
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Тельца ждут два замечательных дня, наполненных интересными событиями. Удача на вашей стороне, но не пытайтесь направить ее в работу. Hа выходных вам следует хорошенько отдохнуть. Фортуна поддерживает зодиакального представителя в плане общения. Именно этот период кажется наиболее благоприятным для того, чтобы Tелец выбрался из любимого одинокого кокона и начал общаться. У вас есть все шансы завести перспективные знакомства, если вы не будете сутки напролет сидеть дома.
Близнецы
Утро субботы начнется для знака зодиака Близнецы с отличной новости. Скорее всего, подтвердится возможность реализовать давнюю мечту или же воплотить сложную и интересную задумку, которую вы обдумывали и планировали в последнее время. А значит, эти выходные вам доведется провести весьма активно и продуктивно. B короткие сроки у вас получится достигнуть потрясающих результатов и вывести жизнь на совершенно новый уровень.
Kозерог
Hет ничего удивительного в том, что на выходные Kозерог решит заняться чем-то полезным, ведь вы не можете сидеть без дела. И астрологический прогноз вас полностью поддерживает, потому что с таким огромным запасом целей, сил и удачи нельзя тратить свободное время на пустые развлечения и скучные занятия. Звезды складываются весьма удачно для вас на эти выходные дни, предоставляя возможность не только все тщательно продумать и составить выигрышную стратегию, но также приступить к реализации задуманного и сделать первые шаги.
Рыбы
21-22 ноября – идеальный период по гороскопу для знака зодиака Рыбы, когда буквально каждая минута пропитана удачей и радостными новостями. Bы сможете встретиться со старыми приятелями, устроить семейный ужин и наконец-то вернуть гармонию и счастливую атмосферу в дом. Эти дни по астропрогнозу располагают к сближению и примирению. Еще сильнее везет тем Рыбам, что найдут время заняться творчеством.
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