Для Рака еда - способ справиться с навалившимися проблемами.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые наиболее склонны к полноте.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Овну жизненно необходимо, чтобы все шло четко по его плану. Если что-то идет не так, он встает на путь саморазрушения и находит счастье в еде. В периоды стресса, он может очень быстро поправиться.

Упаси Боже указывать Тельцу на то, что он располнел. Когда партнер сообщает Тельцу, что он должен заботиться о том, какую пищу потребляет, он чувствует себя оскорбленным. Тельцы обладают врожденным упрямством, поэтому подобные замечания лишь подталкивают их к тому, чтобы есть больше.

Рак

Для Рака еда - способ справиться с навалившимися проблемами. В подобных обстоятельствах его главным союзником, а также утешителем и спасителем, становится холодильник.

Весы

Будучи гедонистами, Весы тянутся к еде просто по своей натуре. Представителям этого знака такая вещь как умеренность не знакома – ни в еде, ни в трате денег.

Стрелец

Стрельцов часто бросает из крайности в крайность. Порой он впустую расходует свою энергию, а порой пускает все на самотек, предпочитая расслабиться и лениться до последнего, и тогда его лучшим другом становится еда.

Рыбы

Рыбы – самый депрессивный знак Зодиака. Когда им начинает казаться, что все их бросили и что судьба к ним безжалостна, они начинают лечить свою печаль вкусной едой в неограниченных количествах.

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Автор: УНИАН