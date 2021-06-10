Астрологи назвали три знака Зодиака, с которыми очень тяжело строить отношения. При этом в постели они бесподобны.
Об этом сообщает "Клубер".
Овен
С этим знаком Зодиака вы сможете испытать лучший секс в вашей жизни. Но не надейтесь, что после интима он вам перезвонит и задарит цветами, так как они очень эгоистичны.
Скорпион
Скорпионы очень страстные, но их интересует только собственное удовлетворение. Поэтому строить с ними отношения очень тяжело, так как вы будете чувствовать себя ненужным.
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Близнецы
Близнецы подарят вам незабываемый секс, а потом будут стараться переделать вас под себя. Они часто ищут недостатки в партнере, поэтому отношения с ними могут быть напряженными.
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