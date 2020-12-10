В ночь с 13 на 14 декабря будет мощный звездопад. Лучше всего его будет видно с 3 до 4 утра.
Об этом сообщает slovofraza.
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Звездопад Геминиды знаменит не только количеством звезд, но и яркостью. Более того, этот звездопад будет с позитивной энергетикой. Геминиды приносят счастье в любви, в дружбе, дарят гармонию в семье. Радиант потока, то есть точка, из которой появляются метеоры, лежит в области созвездия Близнецов.
Загадывайте желание на падающую звезду, поглядывая на небо. Но его нужно правильно сформулировать, четко и уверенно. Например, "у меня увеличилась прибыль", а не "я хочу больше зарабатывать", "я удачно вышла замуж", а не "я хочу выйти замуж", "у меня есть внедорожник", а не "я хочу, чтобы мне подарили машину".
Но самым большим успехом будут пользоваться желания, которые связаны с любовными отношениями. Даже если вы не увидите падающую звезду, Геминиды все равно окажут благоприятное влияние на вашу жизнь. Также 13 и 14 декабря вам стоит максимум отдавать позитивной энергетики людям и провести эти дни счастливо.
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