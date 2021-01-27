Тельцы часто выбирают себе вторую половинку лишь по внешним данным.

Осторожность нужна во всем, а в любви она вдвойне важна. Речь пойдет о тех Знаках Зодиака, которым нужно быть предельно внимательными во всем, что касается амурной сферы жизни.

Об этом пишет slovofraza.

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Тельцы часто выбирают себе вторую половинку лишь по внешним данным. Само собой, это в корне неправильно. Практически любого Тельца наповал можно сразить красотой, но о характере и совместимости энергии они вообще не задумываются. Это очень негативно отражается на настроении Тельцов, потому что они часто влюбляются в людей, который совершенно им не подходят. Осторожность им нужна, как никому другому, поскольку они основывают свой выбор на совершенно неверных представлениях.

Рак

Раки слишком преданные. Даже если их бросают, они все равно продолжают любить этого человека. Они прощают предательство, обман и измены. Им часто попадаются на жизненном пути тираны и манипуляторы, потому что токсичные люди чувствуют слабость и жертвенность Раков. Особенно сильно это проявляется, когда люди находятся в отношениях и у них есть дети. В семейной жизни Раки полностью переключаются на детей, забывая о том ,что их счастье тоже важно.

Весы

Весы очень падки на комплименты. Все любят, когда им говорят приятные вещи, но Весы не могут найти золотую середину — они либо влюбляются во всех, кто говорит им что-то приятное, либо принимают похвалу как должное.

Именно поэтому Весам нужно быть осторожными, отделяя нормальных и позитивных людей от манипуляторов. Им стоит аккуратно общаться с теми, кому они нравится, поскольку их чрезмерная самоуверенность может навредить отношениям.

Водолей

Водолеям стоит проявлять осторожность в общении с самым близким человеком. На начальных этапах отношений Водолеи редко совершают ошибки, но зато потом их просто не остановить — они словно бегают по минному полю.

Первое, что стоит отметить, — это ревность Водолеев. Со временем они начинают думать, что человек принадлежит им полностью. Водолеи часто ограничивают свободу своих близких и второй половинки. Это выводит людей из себя и может привести к разрыву.

Рыбы

Рыбам нужно быть наиболее осторожными из всех Знаков Зодиака, причем во всех аспектах любви. Начать стоит с выбора второй половинки. Рыбы бывают крайне неразборчивыми. Им кажется, что отношения с тем или иным человеком будут просто идеальным. Более того, они зачастую даже не задумываются над этим. Проверка совместимости для них — лишний шаг, ведь ими управляют чувства.

Рыбам нужно очень осторожно и внимательно следить за поступками новоиспеченной второй половинки. Им нельзя лишаться объективности. Очень часто Рыбы попадаются в цепкие лапы манипуляторов и нарциссов.

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Автор: УНИАН