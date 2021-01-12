Стрельцы не рассматривают супружескую измену как аморальный поступок.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя доверять в отношениях.

Об этом пишет "Клубер".

Овен

Этот огненный знак известен своей неуемной энергией и взрывным темпераментом. Когда дело доходит до отношений, для Овнов очень важна сексуальная энергия. Они страстные любовники и зачастую не в состоянии контролировать свое либидо.

Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 11 - 17 январяБрак редко заставляет их остепениться, наоборот, многие представители этого знака не выдерживают длительного пребывания в «тихой гавани».

Весы

Из-за своего чрезмерного желания произвести хорошее впечатление Весы много флиртуют. А еще они легко очаровываются и на этой волне, сами того не замечая, заводят романы.

Представители этого знака очень страстны, но при этом мечтают о романтической любви в стиле голливудских фильмов. Они падки на комплименты, которые, увы, не всегда искренние.

Стрелец

Еще один огненный знак, не представляющий жизни без сексуального разнообразия. Они, как правило, не изменяют в порыве эмоций, их действия вполне осмысленные. Более того, Стрельцы не рассматривают супружескую измену как аморальный поступок. Для них это своеобразный спорт, которым просто нужно заниматься время от времени.

Стрельцы, как правило, трепетно заботятся о внешности и славятся своим обаянием. Если вы не смогли устоять перед этой красивой картинкой, что ж… сами виноваты.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН