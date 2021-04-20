Козероги предпочитают в отношениях моногамию, ведь она как нельзя лучше отражает особенности их характера.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые предпочитают моногамные отношения. С ними можно не бояться измен.

Об этом пишет "Клубер".

Рак

Рак отдает отношениям всего себя, вкладывая душу. Именно поэтому они не мыслят жизни с кем-то еще, кроме своего партнера.

Он настолько преданный своей второй половинке, что может даже показаться несколько навязчивым. Но именно такая непоколебимая преданность и делает его моногамным.

Козероги предпочитают в отношениях моногамию, ведь она как нельзя лучше отражает особенности их характера. Это очень консервативные люди, "ретрограды", которые не приемлют свободные отношения.

Козероги преданные и честные, и ожидают от вас того же в ответ. Они преданны во всем, что делают, и предпочитают заводить сразу серьезные отношения со своей потенциальной родственной душой, а не тратить время на мимолетные удовольствия.

Лев

Львы предпочитают моногамные отношения, поскольку очень ценят преданность и верность. И эта их черта настолько сильно выражена, что порой может сделать их склонными к зависти или ревности.

Будь то просто свидание или брак, рожденные под этим знаком предпочитают постоянные и преданные отношения, полные искренности и честности.

Дева

Дева полностью посвящает себя делу, и романтические отношения здесь не исключение. Это врожденные перфекционисты, а потому когда они с кем-то встречаются, то относятся к партнеру крайне серьезно.

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Автор: Иван Бойко