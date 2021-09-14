Носительницы этого имени в большинстве своем упрямы, проявляют тягу к знаниям, чувственны и аккуратны.

Испокон веков данное имя считается традиционным в Украине и России - многие родители выбирают его для своих дочерей. Узнайте, какой девочкой растет Татьяна, и что ждет ее в жизни.

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Происхождение имени Татьяна

Существует две версии происхождения имени. По одной теории, имя имеет римское происхождение и происходит от мужского имени Татий (лат. Tatius). Это имя знаменитого римского царя. По другой версии, имя образовано от древнегреческого слова тассо - "устроительница", "учредительница".

Формы имени

Уменьшительно-ласкательные формы имени: Таня, Танька, Танюха, Татьянка, Танечка, Та́нюшка, Таню́шка, Танюша, Татьяночка, Татьянушка.

Татьяна в детстве

Маленькая Таня очень упрямая и рано показывает самостоятельность. Она сама собирается в школу, убирает в комнате и выбирает одежду, и очень не любит, когда ей указывают.

С другими детьми Татьяна ладит не очень хорошо. Девочка в детстве бывает замкнутой и необщительной. Её неуверенность в себе мешает ей выстроить доверительные отношения с другими. Её родители должны постоянно доказывать дочери, что она самая лучшая, и избежать сравнений с другими детьми.

В подростковом возрасте Таня переживает трудный период. У девочки часто случаются перепады настроения, скандалы с родителями и нервные срывы. В таком возрасте у усердной в учебе Тани могут начаться проблемы в школе.

Характер и судьба Татьяны

Взрослая Татьяна имеет непростой характер. Ужиться с ней тяжело. Девушка склонна к частым сменам настроения. Она обидчивая и ранимая. Ей свойственны властность и самолюбие.

Среди негативных черт характера девушки можно выделить корыстность. Татьяна всегда поступает так, как ей выгодно. Она может подставить другого человека и предать друга ради личных целей. Также Татьяна часто дружит лишь с теми людьми, дружба с которыми приносит ей выгоду.

Читайте такжеНазваны самые мстительные знаки Зодиака - лучше не переходите им дорогуОднако в отношении со своими родными и родителями Татьяна показывает искренний альтруизм и заботу. Ради своих детей и близких она пожертвует чем угодно. Татьяна очень заботится о своих родителях и не потерпит никаких грубостей в их адрес.

В работе и карьере Татьяна показывает себя как хороший профессионал и мастер своего дела. Эта девушка полностью выкладывается в своем деле, потому что не хочет, чтобы о ней плохо думали. Она сохраняет хорошие отношения с коллегами и с начальством, чтобы удержаться на рабочем месте.

Татьяна очень любит детей и животных. Проявляет сочувствие к слабым, бедным и обездоленным. Её очень возмущает несправедливость и дискриминация.

Татьяна в браке и любви

Вспыльчивость и сложный характер мешают Татьяне в личной жизни. Немногие мужчины способны вытерпеть её истерики и капризы. Однако при заботливом отношении Татьяна расцветает и покоряется мужчине. Обладательница этого имени может проявлять нежность и заботу к мужчине, но только если чувствует себя защищенной и любимой.

Как мать Татьяна очень строгая и требовательная. Она может незаслуженно обругать ребенка или обидеть его своими колкими замечаниями. Однако для детей она ничего не жалеет и всегда будет на их стороне.

Совместимость имени Татьяна

Женщина по имени Татьяна имеет высокую совместимость в любви с такими мужчинами: Марк, Олег, Иван, Сергей, Анатолий, Валерий, Валентин, Даниил.

Крепкий брак и взаимопонимание будут у Татьяны с Егором, Глебом, Артемом, Василием, Дмитрием, Евгением, Максимом.

Имя Татьяна имеет низкую совместимость с именами Альберт, Станислав, Геннадий, Артур, Кирилл, Николай, Тимур.

Именины Татьяны

Татьяна празднует свои именины 18 января, 25 января, 8 февраля, 17 июля, 14 сентября, 23 сентября, 3 октября, 11 октября, 21 октября, 3 декабря, 23 декабря.

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Автор: Екатерина Пулатова