Мужчина с таким именем обычно энергичен, любознателен и скрытен.

Роман – звучное и красивое мужское имя, которое сейчас довольно популярно.

Роман: значение и происхождение имени

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, которые просто Боги в сексеСуществует две основные трактовки имени Роман. Так, в переводе с древнегреческого языка это имя означает "сильный", "крепкий".

В латинской речи оно имеет другое толкование и дословно переводится как "римлянин", "римский", "из Рима". Первично название города Рим было дано от имен братьев Ромула и Рема. Имя Роман является производным вариантом произношения имени Ромул.

Сокращенные и уменьшительно-ласкательные формы имени: Рома, Ромка, Ромочка, Ромушка, Ромчик.

Роман в детстве

Роман – веселый и подвижный малыш, который не терпит однообразия. Он старается быть послушным, но, будучи непоседливым, это дается ему сложно.

Такому мальчику никогда не бывает скучно, он всегда чем-то занят, никогда не сидит на месте. При этом Роман практически не безобразничает – такое бывает в редких случаях.

От природы этот ребенок очень любознателен и энергичен. В своей жажде знаний он достаточно настойчив, а его стремление получить ответы на интересующие его вопросы заставит понервничать любого взрослого.

У Романа замечательная память, он производит впечатление способного и любознательного мальчика. Вероятнее всего, проблем с учебой у него не будет, если родители не будут пытаться сделать из него прилежного ученика.

Роман: характер и судьба

Взрослому мужчине по имени Роман характерны такие личные качества, как трудолюбие, любознательность, желание развиваться, умение располагать людей. В компаниях он желанный гость, шутник, который заставляет всех вокруг двигаться.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя доверятьЭто энергичный мужчина, который всю самостоятельную жизнь уделяет достижению поставленных жизненных целей. Роман ответственный работник и хороший руководитель.

У этого мужчины замечательная интуиция, высокоразвитый интеллект. Правда, сразу этого не разглядеть, ведь Рома очень скрытный.

Мужчина с таким именем волевой, самостоятельный, не поддающийся чужому влиянию, даже несколько самоуверенный. Он очень ценит свободу. Не любит перемен, хотя иногда готов делать совершенно невероятные вещи.

Роман в любви и браке

Мужчина по имени Рома легко влюбляется. При этом он долго не может найти свою единственную.

Остановить свой выбор он может на женщине, которая сумела до последней капли отдать ему всю себя, а также посвятить ему каждую минуту своей жизни. Присмотрев себе невесту, Роман долго к ней ухаживает.

Найдя любимую, Роман пытается беречь ее как зеницу ока. Ведь именно она поможет ему быть верным до конца своим идеям и поможет воплощать их в жизнь.

Совместимость Романа с женскими именами

Читайте такжеЗначение имени Артем: характер, судьба, совместимость с другими именамиЛучшая совместимость у мужчины по имени Роман с такими женскими именами, как Антонина, Анастасия, Ада, Варвара, Елена Лина, Мария, Марианна и Фрида.

С Лидией, Тамилой, Эльвирой, Альбиной, Ирмой, Дианой, Лолитой, Надеждой и Татьяной у него может получиться построить крепкий и по-настоящему счастливый брак.

Однако с женщинами по имени Анжела, Антонина, Вероника, Виктория, Екатерина, Ирина, Кира, Клавдия, Лина, Регина, Таисия, Ульяна, Элеонора, Эльза, Яна, по утверждению астрологов, нет никакой совместимости.

Именины Романа

Роман празднует день ангела 18 января, 11 февраля, 16 февраля, 2 марта, 29 марта, 15 мая, 5 июня, 13 июня, 1 августа, 6 августа, 11 августа, 15 августа, 23 августа, 24 сентября, 8 октября, 14 октября, 13 ноября, 1 декабря, 10 декабря.

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Автор: УНИАН