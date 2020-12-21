Сегодня будет самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Астрологи рассказали, чего стоит опасаться разным знакам Зодиака в день зимнего солнцестояния 21 декабря.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнам солнцестояние принесет избавление от стресса и тревожности. К успеху их приведет умение вовремя прощаться с прошлым, оставлять за спиной устаревшие идеи и больше не оглядываться на прошлое. Овны смогут разрешить сложные вопросы, и во многом это произойдет благодаря влиянию соединения Юпитера с Сатурном. Совет астрологов на 21 декабря — поверить в свои силы и не бояться перемен.

Тельцы могут почувствовать себя не в своей тарелке, однако испытания, выпавшие на их долю, помогут им выйти из личного кризиса. Преодоление преград на пути к счастливой жизни в день солнцестояния закалит волю и поможет стать выше обстоятельств. Астрологи рекомендуют Тельцам двигаться к своей мечте, невзирая на трудности и возможные проблемы. В этом году есть уникальная возможность исполнить заветную мечту.

Близнецы

В день зимнего солнцестояния стоит забыть старые обиды и перестать критиковать окружение за то, что оно не ценит того, что делают Близнецы. Это время — прекрасная возможность освободить сознание от блоков, которые мешают оценить всю картину происходящего, и Близнецам пора отпустить негатив, чтобы начать новый этап жизни, наполненный позитивными переменами. Астрологи рекомендуют направить энергию на созидание, чтобы завершить год на волне успеха.

Рак

Ракам в день зимнего солнцестояния удастся отстоять личные границы и пресечь любые попытки манипулирования. 21 декабря — отличный день, когда можно запросто распрощаться с чувством навязанной вины и перестать помогать всем, кто так жаждет использовать Раков. Упражнения по повышению собственной значимости станут хорошим подспорьем в борьбе за свое благополучие. Астрологи рекомендуют также посвятить время привлечению удачи.

Лев

Львам затмение принесет освобождение от тех, кто привык жить за чужой счет и обижать окружающих неуместными высказываниями. 21 декабря Львы смогут поставить точку в общении с токсичными личностями, перешагнуть этот жизненный этап и вынести важные уроки. Астрологи рекомендуют не зацикливаться на мысли о мести: жизнь расставит все по местам, и обидчики понесут заслуженное наказание. Львам же стоит смотреть только вперед и настроиться на оптимизм.

Дева

Девам в день затмения важно вынести важный жизненный урок: собственное мнение есть у каждого человека, и с этим нужно смириться. Неприятие чужой точки зрения, споры и конфликты будут усложнять жизнь. Избавиться от этих проблем раз и навсегда можно, если понять, что достижение компромиссов упрощает существование, а в спорах зачастую рождается не истина, а обиды и конфликты.

Весы

Весам важно верить в то, что вслед за черной полосой всегда наступает белая. Эта мысль поможет оставаться на плаву во время решения сложных вопросов и не даст опустить руки. В день зимнего солнцестояния важно остаться верными себе, не бояться ничего и следовать за своей мечтой. Астрологи рекомендуют внимательно следить за событиями и доверять интуиции, чтобы без труда найти источник проблем и попрощаться с неудачами.

Скорпион

Скорпионы в день зимнего солнцестояния получат возможность преодолеть любые преграды на пути к заветной мечте. Это время будет удачным для того, чтобы довериться энергии Вселенной и следовать за знаками, которые укажут путь к благополучной жизни. Астрологи рекомендуют проверить в себя и свою интуицию, чтобы исключить неприятности. Мнение большинства, даже если оно кажется правильным, может стать препятствием на пути к заветной мечте.

Стрелец

Стрельцы в день зимнего солнцестояния могут вновь столкнуться с проблемами из прошлого. Астрологи рекомендуют по-новому взглянуть на сложившуюся ситуацию, чтобы без труда справиться с ней раз и навсегда. Найти выход из положения поможет импульс от звезд и планет, благодаря которому получится обойти стороной неприятности, завершить этот жизненный этап и с легким сердцем начать новый, наполненный позитивными событиями.

Козерог

Козерогам выпадает отличный шанс исправить ошибки прошлого, чтобы не упустить успешное будущее. В день зимнего солнцестояния важно настроиться на оптимизм, чтобы мелкие неурядицы не могли сбить с толку и стать камнем преткновения. Астрологи рекомендуют Козерогам взят себя в руки и помнить, что события, на которые они возлагают надежды, уже не за горами.

Водолей

Водолеям 21 декабря важно оставить спешку, чтобы нервозность не стала причиной дальнейших неприятностей. В этот день появляется возможность отделить важное от наносного и избавиться от неопределенности, которая замедляет путь к счастливой жизни. Астрологи рекомендуют вступить в борьбу со страхами и тревогой, чтобы встретить счастливые перемены в хорошем настроении.

Рыбы

Рыбы в день зимнего солнцестояния смогут изменить свою жизнь к лучшему, если они прислушаются к доводам разума, а не эмоций. 21 декабря позитивный настрой будет ключом к дальнейшим успехам, и Рыбы смогут достичь новых высот. Астрологи рекомендуют надеяться на себя, а не на окружающих, не перекладывать ответственность и с уверенностью смотреть в будущее.

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Автор: УНИАН