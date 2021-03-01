Любой женщине приятны знаки внимания. Однако некоторые представительницы прекрасного пола более требовательны, чем другие, и угодить им практически невозможно.
Об этом пишет "Клубер".
Рыбы
Рыбы - очень непростые личности и самые «недисциплинированные» среди всех женщин. Они холодные, расчетливые, самовлюбленные и требовательные люди. Рыбам нравится играть со своими поклонниками, как кошка играет с мышкой. Это их любимое занятие.
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Избранник женщин-Весов должен обладать целым рядом необходимых качеств: образованностью, хорошими физическими данными, развитым чувством прекрасного и харизмой. Мужчине, желающему очаровать Весы, нужно иметь яркую изюминку и чем-то отличаться от всех остальных претендентов.
Близнецы
Нервным Близнецам достается бронза. Эта женщина готова к серьезным отношениям только в том случае, если действительно увлеклась мужчиной. А очаровать ее можно разговорами на интересные темы. Ей нужен красноречивый ухажер, не брезгующий в своих историях сарказмом, цинизмом и черным юмором. Только так он может показать этой женщине, что достаточно хорош для нее.
Водолей
Эти дамы действительно любят ходить на свидания, в театры, гулять и смеяться над шутками. И все это абсолютно искренне без малейшего намека на ложь. Однако они ни за что не станут спать с мужчиной, пока он не завоюет их доверие.
Козерог
Козерогам нужны серьезные отношения вроде «жили они долго и счастливо и умерли в один день». Поэтому претенденту на сердце этой девушки придется приложить массу усилий, чтобы доказать ей свою преданность.
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