Сила и напористость даты 12.02.2021 дает многосторонние, многогранные изменения, усовершенствования, построения.

Дата 12.02.2021 привлекает внимание многих, состоит из повторяющихся цифр, из-за этого кажется, что обладает особой силой. Более того, Китайский новый год начнется именно с этой даты. По традиции в Китае Новый год начинается не 1 января. Дата Китайского Нового Года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после Зимнего Солнцестояния. Поэтому год Белого Металлического Быка вступит в свои права 12 февраля 2021 года, а закончится - 1 февраля 2022 года. Бык – домашнее животное, поэтому лучше этот день провести в семейном кругу. Отдайте предпочтение растительной пище, злаковым, молочным продуктам.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, женщины которых самые стильныеНумерологически эта дата интересна тем, что включает в себя: 0, единицу и двойку. Здесь работает принцип аналогии. Например, Солнце мы видим днем, а Луну – ночью. Взаимосвязь этих двух небесных тел во взаимосвязи с нашей земной жизнью проявляется как аналогия активного мужского начала – Ян, т.е. Солнце. И аналогия пассивного женского начала – Инь, т.е. Луна. Активность и Пассивность рассматриваются как аналогичные по количеству энергии, но разные по проявлению. Энергия активная – это кинетическая энергия, т.е. проявленная, в действии. А энергия пассивная – это потенциальная энергия, т.е. накопленная, в покое, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Китайский символ – монада Инь и Янь - это закон единства противоположностей. Не было бы тьмы, невозможно было бы понять, что такое свет. Противоположности могут существовать только вместе. Друг без друга они теряют свой изначальный смысл. противоположности притягиваются и дополняют друг друга.

Простейшим инструментом с использованием чисел в обычных измерениях применяется линейка, представляющая собой шкалу, на которую нанесены деления. Каждое деление – это один шаг. Деления начинаются с нуля и идут в обе стороны от точки отсчета – и вправо, и влево. По принципу аналогии движение вправо – это вперед, т.е. активное мужское, прогрессивное, конструктивное, в будущее. А движение в другую сторону от нуля – это движение назад, т.е. женское пассивное, возврат, повтор – в прошлое. Итак, начало представляет собой нуль – это ничто, пустота и, все вместе одновременно. В этом состоянии существует настоящее, но в каждом настоящем есть отголосок прошлого, но и зачатки будущего. Т.е. это нейтральность, начало, точка отсчета, чистый лист, отсутствие противоречий, настоящее. Ноль встречается в дате 12.02.2021 два раза, что указывает на наличие этих энергий и их влиянии на весь год по китайскому календарю.

Единица – это первый импульс, точка расположена в круге, как в символе нуля – целой системы единого целого, что аналогично символу мужской активной энергии – символу Солнца, творца. Это образ самого человека, который родился, пришел в этот мир, чтобы его узнать и стать его частью. Ключевое слово Единицы – самостоятельность, а это значит, что придется проявлять инициативу, силу, активно действовать, чтобы воспользоваться благоприятными возможностями года, возможно, что-то начать с чистого листа. Встречается в дате 2 раза, что указывает на необходимость проявления этих качеств. Солнце, единица – это Дух, Воля.

Двойка – это восприятие, теперь это уже две точки, которые если соединить, представляют отрезок. Другими словами 2 – это активное проявление того, что находится в потенциальном состоянии, но само не заявляет о себе, не оказывает влияния на окружающий мир. Это образ самой природы, а так же времени, как линейности в нашем восприятии. Встречается в дате 12.02.2012 – четыре раза. Ключевые слова – интуиция, принятие, инстинкты, впитывание, отражение, ответ. Луна – это Душа, предки, наши корни, родина. В течение года пассивная составляющая проявляется гораздо больше, чем активная – четыре двойки об этом говорят.

Наличие ноля, единицы и двоек указывает на то, что дата 12.02.2021 представляет собой энергетический сгусток, состоит из мощного и неустанного проявления энергии и силы – дата ведь зеркальная. Благодаря раскрытию именно потенциальной энергии, которая представляет собой двойки, можно многое сделать в этот день и в течение всего года. Если правильно воспользоваться потенциалом этого дня, то можно обрести второе дыхание, невероятную энергию, мощь. Сила и напористость даты 12.02.2021, в результате дает многосторонние, многогранные изменения, усовершенствования, построения. Ориентируясь на свои внутренний качества, применяя и развивая свои таланты и способности, которые представлены двойками, в результате в течение года можно обрести высокий уровень прочности и стабильности, осознанно управляя своей судьбой.

Обратите внимание, что 1 и 2 в дате – это порядок двух начал, в таком состоянии проявления гармоничны и естественны, но требуются усилия, чтобы сохранить установившийся баланс. Так же это и новый духовный уровень, возможности полного проявление своего потенциала. Дата 12.02.2021 позволяет проявить свою пассивную, внутреннюю энергию наравне с активной, внешней.

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Автор: УНИАН