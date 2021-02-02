В исполнении желаний больше всего помогает визуализация и составление списка.

Зеркальные даты - одни из самых благоприятных дней для составления планов на будущее и формирования желаний.

Эксперты в области нумерологии рассказали, как правильно загадывать желания в этот день, чтобы они сбылись, пишет dailyhoro.

Энергетика 02.02

Двойка - одно из самых мощных чисел, энергетика которого направлена на создание наилучших условий для каждого человека. В этот день нам особенно сильно будет помогать наш внутренний голос.

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Как исполнить свои желания

В исполнении желаний больше всего помогает визуализация и составление списка.

Двойка значительно повышает внутренне чутье, поэтому доверьтесь своей интуиции - она не подведет.

Двойка очень любит, когда каждый сам за себя, когда каждый ответственен за свое счастье. Удача будет сопутствовать уверенным в себе и самодостаточным людям.

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Автор: УНИАН