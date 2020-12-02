Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года и предупредил, что в двадцатых числах месяца человечеству грозит катастрофа.
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На Земле 21-23 декабря может произойти катастрофа из-за кометы или астероида, рассказал астролог в прогнозе "Главреду".
По его мнению, на протяжении месяца также возможны разные катаклизмы, например, мощные землетрясения и цунами.
"Также 21-23 декабря существует большая опасность катастрофы для нашей планеты из-за астероида или кометы, либо случится другая катастрофа примерно, как в новом голливудском фильме Гренландия…", – сказал Росс.
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