По его мнению, на протяжении месяца также возможны разные катаклизмы, например, мощные землетрясения и цунами.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2020 года и предупредил, что в двадцатых числах месяца человечеству грозит катастрофа.

Читайте такжеАстролог назвал знак Зодиака, которого в декабре ждет сказочное везение

На Земле 21-23 декабря может произойти катастрофа из-за кометы или астероида, рассказал астролог в прогнозе "Главреду".

По его мнению, на протяжении месяца также возможны разные катаклизмы, например, мощные землетрясения и цунами.

"Также 21-23 декабря существует большая опасность катастрофы для нашей планеты из-за астероида или кометы, либо случится другая катастрофа примерно, как в новом голливудском фильме Гренландия…", – сказал Росс.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН