Энергии Юпитера включают длительные процессы, влияют на участие в общественной жизни, способствуют развитию, карьерному или интеллектуальному росту.

Юпитер – социальная планета, мужская и активная, больше связана с культурой, познанием и духовной жизнью. Функция Юпитера ориентирована на внешнее, активное проявление.

Юпитер имеет обширные системы спутников, поэтому в переводе на символический язык астрологии, оказывает сильное влияние на всех руководителей, особенно если они управляют коллективами, городами, регионами, т.е. показывают дорогу и определяют жизнь других людей, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Читайте такжеСкучать не будут: названы знаки Зодиака, которые легко переживают расставаниеЭнергии Юпитера включают длительные процессы, влияют на участие в общественной жизни, способствуют развитию, карьерному или интеллектуальному росту.

Рыбы – мутабельный знак Зодиака стихии Воды, это переменчивое, переходное состояние, которое готовит новый уровень взаимодействия, завершает полное развитие и проявление. Это смешение и слияние всего наработанного опыта Зодиака, принятие любой формы, способность видоизменять реальность.

Знак Рыбы связан со сферой творчества, духовности, Юпитер - самая большая планета в Солнечной системе, имеет свойство расширять и увеличивать, дарует удачу и счастье, помогает нам выйти за свои границы и достичь большего.

Транзиты Юпитера по знаку Рыбы, способствует творческому вдохновению и интуитивным озарениям, возможность видеть окружающий мир во всем богатстве его красоты и гармонии. Океан, как аналогия со знаком Рыбы, наиболее красочно иллюстрирует бескрайность внутреннего потенциала, собранного всем Зодиаком. Периоды Юпитера в Рыбах - очень благоприятное время для людей искусства. Однако, Рыбы - очень идеалистический знак, а в сочетании с оптимизмом Юпитера, ожидания могут стать настолько идеалистичными, что приведут к разочарованиям.

Гармоничные аспекты с Плутоном в Козероге и Ураном в Тельце, а также, соединение с Нептуном, даст благодатную почву для роста, что проявится в положительных изменениях по всем сферам жизни, если не отрываться от реальности.

Юпитер в Рыбах дает ощущение и проявление возможностей выйти за рамки обычного круга, расширение направлений, новые идеи, рост, развитие, новые уровни, объемы уже существующих знаний, оптимизм. Удается максимально использовать ресурсы из внешнего мира и дальние расстояние.

Знак Рыбы входит в Зону Трансформации. Задачей этой зоны является подготовка и осуществление процесса перехода энергии на новый уровень. Отличительной особенностью знака Рыбы является способность меняться, находить новые перспективы и направления дальнейшего развития и роста. Входит в квадрант Я – внешнее». Юпитер в Рыбах предоставляет возможности для реализации во внешнем, окружающем мире, проявление своих способностей и качеств видимо для всех, в виде собственных конкретных достижений. При этом акцентируется необходимость взаимодействия с внешним миром как подпитку извне, для достижения результата.

Период транзита Юпитера по Рыбам: с 14 мая по 28 июля 2021

будет очень ярким, отличное время для закладки фундамента – это могут быть идеи, составление планов и целей, оформление документов.

На втором прохождении Юпитера по Рыбам - с 29 декабря 2021 по 11 мая 2022 - они начнут активно продвигаться, т.е. в 2022 году, начатое в мае – июне – июле 2021, даст социальный рост и развитие. Также, это период духовного пробуждения. Мировоззрение людей изменится. Вера в высокие идеалы станет катализатором многих процессов.

Быстрыми темпами будет развиваться медицина, психология, фармацевтическая промышленность. Произойдет усовершенствование морского транспорта. Появятся новые инициативы по очистке морей и океанов от мусора.

Положительные изменения на государственном уровне, в экономике, юриспруденции, образовательной сфере, будут способствовать внедрению новых социальных программ.

Рыбы – знак тайн, поэтому Юпитер здесь либо способствует тайным делам, либо открывает эти тайны. Многие начинают заниматься внутренним миром, приобщаться к тайным наукам.

В конце декабря 2021 Лунные Узлы поменяют ось знаков Зодиака – Северный Узел войдет в Телец на 1,5 года, что увеличит вероятность обрести уверенность. Юпитер в 2022 в гармоничных аспектах с осью Узлов, а это общесоциальный фактор, поэтому 2022 для всех будет намного лучше, чем 2020 и 2021.

В третий период прохождения Юпитера по Рыбам - с 28 октября по 20 декабря 2022, произойдет корректировка, усовершенствование, стабилизация и завершение начатого ранее.

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Автор: Иван Бойко